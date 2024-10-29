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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 29.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Украинские подразделения потеряли до 65 военнослужащих, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:08
2024-10-29T12:08
2024-10-29T12:22
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 65 военнослужащих, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Камышаны и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне ответственности "Днепра"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 65 военнослужащих, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Камышаны и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада с боеприпасами.