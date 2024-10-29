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Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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12:09 29.10.2024 (обновлено: 12:17 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/svo-1980664100.html
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:09
2024-10-29T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника превысили 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сеньково, Лозовая, Новоосиново Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М101. Уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241029/svo-1980662733.html
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ

ВСУ потеряли свыше 480 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника превысили 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сеньково, Лозовая, Новоосиново Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М101. Уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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