https://ria.ru/20241029/svo-1980664100.html

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:09

2024-10-29T12:09

2024-10-29T12:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника превысили 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская, Андреевка, Сеньково, Лозовая, Новоосиново Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М101. Уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241029/svo-1980662733.html

https://ria.ru/20241029/minoborony-1980662977.html

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безопасность, вооруженные силы украины