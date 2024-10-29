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Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и боевую бронемашину... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:07
2024-10-29T12:07
2024-10-29T12:12
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 111-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Тарасовка, Красное, Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское Донецкой Народной Республики."Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сво, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, СВО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ
МО: ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Центр"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 111-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Тарасовка, Красное, Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское Донецкой Народной Республики.
"Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.