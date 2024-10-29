https://ria.ru/20241029/svo-1980663649.html

Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

Группировка "Центр" отразила 13 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и боевую бронемашину... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:07

2024-10-29T12:07

2024-10-29T12:12

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 111-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Тарасовка, Красное, Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское Донецкой Народной Республики."Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241029/marchenko-1980636421.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сво, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф