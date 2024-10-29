https://ria.ru/20241029/sudostroenie-1980771953.html

Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями

Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями - РИА Новости, 29.10.2024

Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями

Специалистов по судостроению в Ярославской области будут готовить совместно с рыбинскими верфями, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:20

2024-10-29T18:20

2024-10-29T18:20

ярославская область

ярославская область

рыбинск

михаил евраев

владимир путин

николай патрушев

ярославский государственный технический университет

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Специалистов по судостроению в Ярославской области будут готовить совместно с рыбинскими верфями, сообщает пресс-служба областного правительства. "Ярославский государственный технический университет начинает сотрудничество с крупными судостроительными предприятиями Рыбинска – ООО "Верфь братьев Нобель" и ООО "Рыбинская верфь". Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, взаимодействие направлено на подготовку специалистов для отрасли", - говорится в сообщении. По словам губернатора, подготовка высококвалифицированных кадров – часть национальной морской политики. "Главой государства Владимиром Путиным принято решение о создании Морской коллегии. С ее председателем и помощником президента Николаем Патрушевым определили задачи, которые стоят перед нашим регионом. Ярославская область вносит весомый вклад в развитие отрасли и как поставщик современных судов военного и гражданского назначения, и как образовательный центр", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, соглашение между ЯГТУ и компаниями "Верфь братьев Нобель" и "Рыбинская верфь" стало результатом проведенной губернатором области Михаилом Евраевым работы. По мнению главы региона, участие предприятий сделает образовательный процесс более практико-ориентированным, специалисты заводов будут выступать в роли преподавателей и наставников, студенты смогут проходить практику на верфях, изучать технологии и материалы, получать актуальные знания и востребованные компетенции.

https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979922971.html

https://ria.ru/20241024/granty-1979767131.html

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ярославская область, рыбинск, михаил евраев, владимир путин, николай патрушев, ярославский государственный технический университет