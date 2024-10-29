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Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями - РИА Новости, 29.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:20 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/sudostroenie-1980771953.html
Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями
Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями - РИА Новости, 29.10.2024
Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями
Специалистов по судостроению в Ярославской области будут готовить совместно с рыбинскими верфями, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:20
2024-10-29T18:20
ярославская область
ярославская область
рыбинск
михаил евраев
владимир путин
николай патрушев
ярославский государственный технический университет
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Специалистов по судостроению в Ярославской области будут готовить совместно с рыбинскими верфями, сообщает пресс-служба областного правительства. "Ярославский государственный технический университет начинает сотрудничество с крупными судостроительными предприятиями Рыбинска – ООО "Верфь братьев Нобель" и ООО "Рыбинская верфь". Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, взаимодействие направлено на подготовку специалистов для отрасли", - говорится в сообщении. По словам губернатора, подготовка высококвалифицированных кадров – часть национальной морской политики. "Главой государства Владимиром Путиным принято решение о создании Морской коллегии. С ее председателем и помощником президента Николаем Патрушевым определили задачи, которые стоят перед нашим регионом. Ярославская область вносит весомый вклад в развитие отрасли и как поставщик современных судов военного и гражданского назначения, и как образовательный центр", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, соглашение между ЯГТУ и компаниями "Верфь братьев Нобель" и "Рыбинская верфь" стало результатом проведенной губернатором области Михаилом Евраевым работы. По мнению главы региона, участие предприятий сделает образовательный процесс более практико-ориентированным, специалисты заводов будут выступать в роли преподавателей и наставников, студенты смогут проходить практику на верфях, изучать технологии и материалы, получать актуальные знания и востребованные компетенции.
https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979922971.html
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ярославская область, рыбинск, михаил евраев, владимир путин, николай патрушев, ярославский государственный технический университет
Ярославская область, Ярославская область, Рыбинск, Михаил Евраев, Владимир Путин, Николай Патрушев, Ярославский государственный технический университет

Специалистов по судостроению будут готовить совместно с рыбинскими верфями

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Специалистов по судостроению в Ярославской области будут готовить совместно с рыбинскими верфями, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ярославский государственный технический университет начинает сотрудничество с крупными судостроительными предприятиями Рыбинска – ООО "Верфь братьев Нобель" и ООО "Рыбинская верфь". Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, взаимодействие направлено на подготовку специалистов для отрасли", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора, подготовка высококвалифицированных кадров – часть национальной морской политики.
"Главой государства Владимиром Путиным принято решение о создании Морской коллегии. С ее председателем и помощником президента Николаем Патрушевым определили задачи, которые стоят перед нашим регионом. Ярославская область вносит весомый вклад в развитие отрасли и как поставщик современных судов военного и гражданского назначения, и как образовательный центр", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, соглашение между ЯГТУ и компаниями "Верфь братьев Нобель" и "Рыбинская верфь" стало результатом проведенной губернатором области Михаилом Евраевым работы. По мнению главы региона, участие предприятий сделает образовательный процесс более практико-ориентированным, специалисты заводов будут выступать в роли преподавателей и наставников, студенты смогут проходить практику на верфях, изучать технологии и материалы, получать актуальные знания и востребованные компетенции.
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Ярославская областьЯрославская областьРыбинскМихаил ЕвраевВладимир ПутинНиколай ПатрушевЯрославский государственный технический университет
 
 
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