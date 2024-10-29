https://ria.ru/20241029/stoyanoglo-1980783672.html

Экс-прокурор Молдавии призвала голосовать за Стояногло

Экс-прокурор Молдавии призвала голосовать за Стояногло - РИА Новости, 29.10.2024

Экс-прокурор Молдавии призвала голосовать за Стояногло

Экс-прокурор Молдавии Виктория Фуртунэ, занявшая в первом туре президентских выборов пятое место, призвала своих сторонников голосовать во втором туре за... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:16

2024-10-29T19:16

2024-10-29T19:16

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снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Экс-прокурор Молдавии Виктория Фуртунэ, занявшая в первом туре президентских выборов пятое место, призвала своих сторонников голосовать во втором туре за экс-генпрокурора, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующая президент страны Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Я призываю вас голосовать за единственного человека, который сможет остановить Майю Санду, который обещает что-то, что может вам не нравится, моим избирателям, но хотя бы не ведет нас в пекло военного конфликта и не предаст по кусочкам совершенно чужим для нас людям. Голосуйте за Стояногло хотя бы потому, что он не Санду", - призвала Фуртунэ в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*. Она отметила, что у нее со Стояногло мало общего, разные предвыборные программы, тем менее она хочет, чтобы все, что происходит со страной при правлении Майи Санду, закончилось. "Я верю в то, что Молдова будет процветающей, мирной, свободной, что мы сможем построить хорошие отношения с нашими соседями. Все это мы с вами сделаем когда-то, но при одном условии: если Майя Санду не победит в следующем туре", - подчеркнула она.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241028/stoyanoglo-1980533988.html

https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024