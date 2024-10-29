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СМИ: США больше не смогут оказывать военную помощь Украине, как раньше - РИА Новости, 29.10.2024
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17:15 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ssha-1980753800.html
СМИ: США больше не смогут оказывать военную помощь Украине, как раньше
СМИ: США больше не смогут оказывать военную помощь Украине, как раньше - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: США больше не смогут оказывать военную помощь Украине, как раньше
США больше не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков, пишет журнал Economist со ссылкой на источник, осведомленный об... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:15
2024-10-29T17:15
украина
сша
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США больше не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков, пишет журнал Economist со ссылкой на источник, осведомленный об американском содействии Киеву. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах", - сказал источник Economist. Он заявил, что не знает, может ли Вашингтон достаточно дать украинской стороне и достаточно произвести вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, В мире
СМИ: США больше не смогут оказывать военную помощь Украине, как раньше

Economist: США не могут оказывать военную помощь Украине без серьезных рисков

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. США больше не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков, пишет журнал Economist со ссылкой на источник, осведомленный об американском содействии Киеву.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах", - сказал источник Economist.
Он заявил, что не знает, может ли Вашингтон достаточно дать украинской стороне и достаточно произвести вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
США объяснили, почему не помогают отражать воздушные атаки на Украину
15 апреля, 21:54
 
УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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