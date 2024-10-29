https://ria.ru/20241029/ssha-1980617270.html
Эксперт оценил возможность изменений в атомной отрасли США после выборов
Эксперт оценил возможность изменений в атомной отрасли США после выборов - РИА Новости, 29.10.2024
Эксперт оценил возможность изменений в атомной отрасли США после выборов
Кто бы ни стал новым президентом США, старта массового строительства новых атомных станций в Штатах не будет, основные усилия американские атомщики направят на... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:48
2024-10-29T04:48
2024-10-29T04:48
сша
дональд трамп
александр уваров
камала харрис
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кто бы ни стал новым президентом США, старта массового строительства новых атомных станций в Штатах не будет, основные усилия американские атомщики направят на получение заказов на строительство АЭС за рубежом и сдерживание при этом "Росатома" и китайских ядерных корпораций, считает главный директор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. "Я не думаю, что выбор Дональда Трампа или Камалы Харрис как-то скажется на атомной отрасли США. Обе партии сейчас настроены в целом положительно по отношению к атому, причем среди проатомных лоббистов и сторонников много 40-летних, в то время как антиядерные скептики относятся в США к поколению за 60", - сказал РИА Новости Уваров. В качестве примера он напомнил, что о необходимости оказывать господдержку урановому сектору США первым заговорил президент Трамп, а деньги на эту господдержку выделяют при президенте Байдене. "Уверен, что поддержка продолжится при любом исходе президентских выборов", - добавил эксперт. Разница в подходах будет, но она невелика для стороннего наблюдателя, отметил собеседник агентства. "Так, республиканский президент постарается обеспечить в комиссии по ядерному регулированию, лицензирующей новые проекты, большинство за сторонниками более мягкого подхода к запросам атомных компаний, а президент-демократ, наоборот, предпочтет отдать большинство в комиссии условным скептикам", - пояснил Уваров. "Также я считаю, что ни Трамп, ни Харрис не дадут толчка массовому строительству АЭС в США. Дело в том, что сроки службы почти всех американских блоков продлены до 60 лет, а добрый десяток блоков продлился уже до 80 лет, чего нет ни в одной другой стране мира. Кроме того, американские эксплуатирующие организации хорошо освоили процесс форсирования (поднятия) мощностей атомных энергоблоков, что позволяет им наращивать объёмы генерации электроэнергии без крупных трат на новое строительство", - добавил эксперт. Поэтому при любом президенте до конца десятилетия основные устремления атомной отрасли США будут направлены на получение заказов на строительство АЭС за рубежом, в чём они будут получать поддержку от американских государственных ведомств, отметил Уваров. "Возможна разница в стилях работы – так, при Трампе американские переговорщики будут действовать по заветам поручика Ржевского грубым нахрапом, а при Харрис будут разыгрывать более тонкие комбинации, но основная задача по сдерживанию "Росатома" и китайских корпораций у них будет одна и та же", - заключил эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241023/putin-1979649370.html
https://ria.ru/20241017/tokaev-1978475658.html
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978072862.html
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сша, дональд трамп, александр уваров, камала харрис, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
США, Дональд Трамп, Александр Уваров, Камала Харрис, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Эксперт оценил возможность изменений в атомной отрасли США после выборов
Эксперт Уваров: США хотят заказы на АЭС, они попытаются сдержать "Росатом"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кто бы ни стал новым президентом США, старта массового строительства новых атомных станций в Штатах не будет, основные усилия американские атомщики направят на получение заказов на строительство АЭС за рубежом и сдерживание при этом "Росатома" и китайских ядерных корпораций, считает главный директор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
"Я не думаю, что выбор Дональда Трампа
или Камалы Харрис
как-то скажется на атомной отрасли США. Обе партии сейчас настроены в целом положительно по отношению к атому, причем среди проатомных лоббистов и сторонников много 40-летних, в то время как антиядерные скептики относятся в США к поколению за 60", - сказал РИА Новости Уваров.
В качестве примера он напомнил, что о необходимости оказывать господдержку урановому сектору США первым заговорил президент Трамп, а деньги на эту господдержку выделяют при президенте Байдене. "Уверен, что поддержка продолжится при любом исходе президентских выборов", - добавил эксперт.
Разница в подходах будет, но она невелика для стороннего наблюдателя, отметил собеседник агентства.
"Так, республиканский президент постарается обеспечить в комиссии по ядерному регулированию, лицензирующей новые проекты, большинство за сторонниками более мягкого подхода к запросам атомных компаний, а президент-демократ, наоборот, предпочтет отдать большинство в комиссии условным скептикам", - пояснил Уваров.
"Также я считаю, что ни Трамп, ни Харрис не дадут толчка массовому строительству АЭС в США. Дело в том, что сроки службы почти всех американских блоков продлены до 60 лет, а добрый десяток блоков продлился уже до 80 лет, чего нет ни в одной другой стране мира. Кроме того, американские эксплуатирующие организации хорошо освоили процесс форсирования (поднятия) мощностей атомных энергоблоков, что позволяет им наращивать объёмы генерации электроэнергии без крупных трат на новое строительство", - добавил эксперт.
Поэтому при любом президенте до конца десятилетия основные устремления атомной отрасли США будут направлены на получение заказов на строительство АЭС за рубежом, в чём они будут получать поддержку от американских государственных ведомств, отметил Уваров.
"Возможна разница в стилях работы – так, при Трампе американские переговорщики будут действовать по заветам поручика Ржевского грубым нахрапом, а при Харрис будут разыгрывать более тонкие комбинации, но основная задача по сдерживанию "Росатома" и китайских корпораций у них будет одна и та же", - заключил эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.