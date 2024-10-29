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США пообещали не ограничивать ВСУ в применении оружия против бойцов из КНДР - РИА Новости, 29.10.2024
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04:04 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ssha-1980615101.html
США пообещали не ограничивать ВСУ в применении оружия против бойцов из КНДР
США пообещали не ограничивать ВСУ в применении оружия против бойцов из КНДР - РИА Новости, 29.10.2024
США пообещали не ограничивать ВСУ в применении оружия против бойцов из КНДР
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:04
2024-10-29T04:04
россия
украина
пхеньян
марк рютте
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных из КНДР, участие которых в конфликте на Украине опровергали как в Москве, так и в Пхеньяне. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне назвал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных, которые там уже давно. "Нет", - ответила Сингх журналистам на вопрос, намерен ли Вашингтон ввести ограничения на использование украинскими войсками американского оружия с учетом того, что оно может быть применено против военных из КНДР. Представительница американского оборонного ведомства добавила, что в том случае, если военнослужащие из КНДР окажутся вблизи линии фронта или будут двигаться в этом направлении, то США будут рассматривать их как "воюющую сторону" в конфликте на Украине. Как отметила Сингх, у нее нет никах дополнительных подробностей, чтобы подтвердить перемещение военнослужащих КНДР, но выразив надежду на то, что Пентагон сможет их предоставить в будущем. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. При этом Рютте считает, что "размещение северокорейских сил представляет серьезную эскалацию участия Северной Кореи" в военных действиях на стороне России и обратился с призывом к Москве и Пхеньяну "незамедлительно прекратить такую деятельность", хотя военное взаимодействий РФ и КНДР является предметом исключительно их двусторонних отношений, поскольку зафиксировано в межгосударственном соглашении. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
https://ria.ru/20241028/vsu-1980585375.html
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россия, украина, пхеньян, марк рютте, сергей лавров, ольга скабеева, министерство обороны сша, оон, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Пхеньян, Марк Рютте, Сергей Лавров, Ольга Скабеева, Министерство обороны США, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
США пообещали не ограничивать ВСУ в применении оружия против бойцов из КНДР

Пентагон: ВСУ не ограничат в применении оружия против якобы военных из КНДР в РФ

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных из КНДР, участие которых в конфликте на Украине опровергали как в Москве, так и в Пхеньяне.
Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне назвал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных, которые там уже давно.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Гонконгское СМИ написало о готовых воевать за ВСУ перебежчиках из КНДР
28 октября, 20:30
"Нет", - ответила Сингх журналистам на вопрос, намерен ли Вашингтон ввести ограничения на использование украинскими войсками американского оружия с учетом того, что оно может быть применено против военных из КНДР.
Представительница американского оборонного ведомства добавила, что в том случае, если военнослужащие из КНДР окажутся вблизи линии фронта или будут двигаться в этом направлении, то США будут рассматривать их как "воюющую сторону" в конфликте на Украине.
Как отметила Сингх, у нее нет никах дополнительных подробностей, чтобы подтвердить перемещение военнослужащих КНДР, но выразив надежду на то, что Пентагон сможет их предоставить в будущем.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. При этом Рютте считает, что "размещение северокорейских сил представляет серьезную эскалацию участия Северной Кореи" в военных действиях на стороне России и обратился с призывом к Москве и Пхеньяну "незамедлительно прекратить такую деятельность", хотя военное взаимодействий РФ и КНДР является предметом исключительно их двусторонних отношений, поскольку зафиксировано в межгосударственном соглашении.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Генсек НАТО заявил о "доказательствах" отправки военных КНДР в Россию
28 октября, 17:20
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лавров прокомментировал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР
28 октября, 13:53
 
РоссияУкраинаПхеньянМарк РюттеСергей ЛавровОльга СкабееваМинистерство обороны СШАООНВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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