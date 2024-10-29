https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980751898.html

Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР

Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024

Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР

О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.

2024-10-29T17:08

2024-10-29T17:08

2024-10-29T17:08

специальная военная операция на украине

селидово

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

видео

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Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

селидово

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов. 2024-10-29T17:08 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, видео, видео