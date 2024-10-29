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Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980751898.html
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.
2024-10-29T17:08
2024-10-29T17:08
специальная военная операция на украине
селидово
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
видео
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Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
селидово
донецк
донецкая народная республика
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353
60
Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово
Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов.
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РИА Новости
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5
4.7
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селидово, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, видео, видео
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Видео
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.
2024-10-29T17:08
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PT1M38S

Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР

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О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.
Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВидео
 
 
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