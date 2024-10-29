https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980751898.html
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.
2024-10-29T17:08
2024-10-29T17:08
2024-10-29T17:08
специальная военная операция на украине
селидово
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
видео
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Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
селидово
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980742392_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_976ca76385e35beb4b947595c20595e2.jpg
Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово
Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов.
2024-10-29T17:08
true
PT1M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Видео
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.
2024-10-29T17:08
true
PT1M38S
Триколор над Селидово: группировка "Центр" полностью освободила город в ДНР
Читать ria.ru в
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.
Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВидео