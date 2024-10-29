https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980664011.html

Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ

Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024

Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ

Российские войска нанесли поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:09

2024-10-29T12:09

2024-10-29T12:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241029/minoborony-1980663761.html

https://ria.ru/20241029/step-1980620313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф