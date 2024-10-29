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Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 29.10.2024 (обновлено: 12:17 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980664011.html
Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ
Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ
Российские войска нанесли поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:09
2024-10-29T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980663761.html
https://ria.ru/20241029/step-1980620313.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками ВСУ

Российские военные нанесли удар по центру управления беспилотниками генштаба ВСУ

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении.
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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники.
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