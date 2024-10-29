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ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980634303.html
ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко
ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко - РИА Новости, 29.10.2024
ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко
На донецком направлении украинские военные насчитали более 10 направлений ударов российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:33
2024-10-29T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
часов яр
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. На донецком направлении украинские военные насчитали более 10 направлений ударов российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе перехваченных данных стало известно об ухудшении оперативно-тактической обстановки украинских войск. С района населенного пункта Часов Яр рапортуют о значительном усилении давления ВС РФ на позиции ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.), количество направлений ударов наших войск возросло до четырех. Южнее, на участке Клещеевка-Курдюмовка боевики насчитали шесть направлений продвижения наших войск", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в районе Северска украинское командование зафиксировало еще три участка, где российские войска пошли в наступление.
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в мире, луганская народная республика, часов яр, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Часов Яр, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко

Марочко: ВСУ насчитали более десяти направлений ударов на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. На донецком направлении украинские военные насчитали более 10 направлений ударов российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе перехваченных данных стало известно об ухудшении оперативно-тактической обстановки украинских войск. С района населенного пункта Часов Яр рапортуют о значительном усилении давления ВС РФ на позиции ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.), количество направлений ударов наших войск возросло до четырех. Южнее, на участке Клещеевка-Курдюмовка боевики насчитали шесть направлений продвижения наших войск", - сообщил он со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в районе Северска украинское командование зафиксировало еще три участка, где российские войска пошли в наступление.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЧасов ЯрУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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