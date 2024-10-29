https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980634303.html

ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко

ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко - РИА Новости, 29.10.2024

ВСУ насчитали 13 направлений ударов ВС России под Донецком, заявил Марочко

На донецком направлении украинские военные насчитали более 10 направлений ударов российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:33

2024-10-29T09:33

2024-10-29T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

часов яр

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. На донецком направлении украинские военные насчитали более 10 направлений ударов российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе перехваченных данных стало известно об ухудшении оперативно-тактической обстановки украинских войск. С района населенного пункта Часов Яр рапортуют о значительном усилении давления ВС РФ на позиции ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.), количество направлений ударов наших войск возросло до четырех. Южнее, на участке Клещеевка-Курдюмовка боевики насчитали шесть направлений продвижения наших войск", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в районе Северска украинское командование зафиксировало еще три участка, где российские войска пошли в наступление.

https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936091561.html

луганская народная республика

часов яр

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, часов яр, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф