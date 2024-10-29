https://ria.ru/20241029/spetsoperatsiya-1980625818.html
По сосредоточению пехоты ВСУ в Купянске нанесли удар, заявил Марочко
По сосредоточению пехоты ВСУ в Купянске нанесли удар, заявил Марочко - РИА Новости, 29.10.2024
По сосредоточению пехоты ВСУ в Купянске нанесли удар, заявил Марочко
Артиллерийский удар нанесен по сосредоточению техники и пехоты ВСУ в Купянске Харьковской области, эти силы могли готовиться для контратаки на российские... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:54
2024-10-29T07:54
2024-10-29T07:54
специальная военная операция на украине
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_e47bc872c3181daa0e1a5e021617804d.jpg
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Артиллерийский удар нанесен по сосредоточению техники и пехоты ВСУ в Купянске Харьковской области, эти силы могли готовиться для контратаки на российские позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На территории частного предприятия в городе Купянск выявлено сосредоточение вооружения и военной техники, а также личного состава украинских боевиков. Вероятнее всего, украинское командование пыталось скрытно нарастить силы на данном участке местности для контратакующих действий. Нашей артиллерией был нанесен упреждающий удар, который не позволил реализовать замысел противника", - сказал Марочко. Он добавил, что количество потерь ВСУ уточняется. Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское. При этом глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал ранее в октябре РИА Новости, что российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ на купянском направлении.
https://ria.ru/20241029/marochko-1980625525.html
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980099107.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340910_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d42f4f3e3d5b5f2dc093d1619ede3fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
По сосредоточению пехоты ВСУ в Купянске нанесли удар, заявил Марочко
Марочко: артиллерийский удар нанесли по пехоте и технике ВСУ в Купянске
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Артиллерийский удар нанесен по сосредоточению техники и пехоты ВСУ в Купянске Харьковской области, эти силы могли готовиться для контратаки на российские позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На территории частного предприятия в городе Купянск выявлено сосредоточение вооружения и военной техники, а также личного состава украинских боевиков. Вероятнее всего, украинское командование пыталось скрытно нарастить силы на данном участке местности для контратакующих действий. Нашей артиллерией был нанесен упреждающий удар, который не позволил реализовать замысел противника", - сказал Марочко.
Он добавил, что количество потерь ВСУ уточняется.
Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что украинская армия теряет позиции "семимильными шагами", говорить о выходе на границы 1991 года уже давно не приходится. Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: купянское, красноармейское, лиманское и кураховское.
При этом глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
сообщал ранее в октябре РИА Новости, что российские военные имеют перевес сил и активных действий над ВСУ
на купянском направлении.