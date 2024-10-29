https://ria.ru/20241029/spetsialisty-1980748480.html

Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий

Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий - РИА Новости, 29.10.2024

Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий

Российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий, партнёрство колледжей и техникумов с работодателями продолжит налаживаться, заявил... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:58

2024-10-29T16:58

2024-10-29T17:54

экономика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805152960_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_8c759c10d7d1cc446bc0f9c407cfd40d.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий, партнёрство колледжей и техникумов с работодателями продолжит налаживаться, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что нашей экономике сегодня остро не хватает специалистов рабочих профессий. Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнёрство колледжей и техникумов с работодателями", - сказал Путин во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он добавил, что рассчитывает на то, что профсоюзы примут в этом процессе самое активное участие.

https://ria.ru/20241029/zarplaty-1980763704.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия