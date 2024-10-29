https://ria.ru/20241029/spetsialisty-1980748480.html
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий - РИА Новости, 29.10.2024
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий
Российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий, партнёрство колледжей и техникумов с работодателями продолжит налаживаться, заявил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:58
2024-10-29T16:58
2024-10-29T17:54
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805152960_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_8c759c10d7d1cc446bc0f9c407cfd40d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий, партнёрство колледжей и техникумов с работодателями продолжит налаживаться, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что нашей экономике сегодня остро не хватает специалистов рабочих профессий. Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнёрство колледжей и техникумов с работодателями", - сказал Путин во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он добавил, что рассчитывает на то, что профсоюзы примут в этом процессе самое активное участие.
https://ria.ru/20241029/zarplaty-1980763704.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805152960_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f0708e5abcbfd99a52cd732a56c64854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий
Путин: российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий