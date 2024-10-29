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Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий - РИА Новости, 29.10.2024
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16:58 29.10.2024 (обновлено: 17:54 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/spetsialisty-1980748480.html
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий - РИА Новости, 29.10.2024
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий
Российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий, партнёрство колледжей и техникумов с работодателями продолжит налаживаться, заявил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:58
2024-10-29T17:54
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий, партнёрство колледжей и техникумов с работодателями продолжит налаживаться, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что нашей экономике сегодня остро не хватает специалистов рабочих профессий. Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнёрство колледжей и техникумов с работодателями", - сказал Путин во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он добавил, что рассчитывает на то, что профсоюзы примут в этом процессе самое активное участие.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о нехватке специалистов рабочих профессий

Путин: российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабочие завода
Рабочие завода - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российской экономике остро не хватает специалистов рабочих профессий, партнёрство колледжей и техникумов с работодателями продолжит налаживаться, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что нашей экономике сегодня остро не хватает специалистов рабочих профессий. Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнёрство колледжей и техникумов с работодателями", - сказал Путин во время выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он добавил, что рассчитывает на то, что профсоюзы примут в этом процессе самое активное участие.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников
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