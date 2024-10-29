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Более 135 млрд рублей выделят на строительство соцобъектов в МО в 2025 году
Более 135 млрд рублей выделят на строительство соцобъектов в МО в 2025 году - РИА Новости, 29.10.2024
Более 135 млрд рублей выделят на строительство соцобъектов в МО в 2025 году
Власти Подмосковья планируют выделить около 137 миллиардов рублей на строительство социальных объектов в регионе уже в следующем году. Об этом рассказал... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:15
2024-10-29T16:15
2024-10-29T16:15
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Подмосковья планируют выделить около 137 миллиардов рублей на строительство социальных объектов в регионе уже в следующем году. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил 360.ru.Как рассказал чиновник, новые подстанции и посты скорой медицинской помощи появятся в Ступине, Можайском и Ленинском городских округах. В Нахабине, Королеве, Одинцове, Звенигороде и Дубне будут построены поликлиники. Все объекты планируется возвести в рамках реализации программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"."Всем хочется, чтобы рядом с домом были и поликлиника, и школа, и детский сад. И чтобы они были современными и комфортными. Строительство новых и капремонт старых учреждений – составляющая одной госпрограммы", – сказал Брынцалов.Из этих денег 51 миллиард рублей будет направлен на строительство и ремонт объектов здравоохранения. Только 9,7 миллиарда рублей предусмотрены для возведения большой областной больницы в Балашихе."Новое учреждение, открытие которого планируется в 2027 году, очень ждут жители региона", – добавил председатель Мособлдумы.В своей речи он подчеркнул, что больница будет предоставлять медицинские услуги населению всей Московской области.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Власти Подмосковья планируют выделить около 137 миллиардов рублей на строительство социальных объектов в регионе уже в следующем году. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил 360.ru
.
Как рассказал чиновник, новые подстанции и посты скорой медицинской помощи появятся в Ступине, Можайском и Ленинском городских округах. В Нахабине, Королеве, Одинцове, Звенигороде и Дубне будут построены поликлиники. Все объекты планируется возвести в рамках реализации программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры".
"Всем хочется, чтобы рядом с домом были и поликлиника, и школа, и детский сад. И чтобы они были современными и комфортными. Строительство новых и капремонт старых учреждений – составляющая одной госпрограммы", – сказал Брынцалов.
Из этих денег 51 миллиард рублей будет направлен на строительство и ремонт объектов здравоохранения. Только 9,7 миллиарда рублей предусмотрены для возведения большой областной больницы в Балашихе.
"Новое учреждение, открытие которого планируется в 2027 году, очень ждут жители региона", – добавил председатель Мособлдумы.
В своей речи он подчеркнул, что больница будет предоставлять медицинские услуги населению всей Московской области.