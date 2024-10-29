https://ria.ru/20241029/sotsnapravlennost-1980690678.html

Гладков отметил соцнаправленность бюджета Белгородской области в 2025 году

Гладков отметил соцнаправленность бюджета Белгородской области в 2025 году - РИА Новости, 29.10.2024

Гладков отметил соцнаправленность бюджета Белгородской области в 2025 году

Бюджет Белгородской области на 2025 год останется социально-ориентированным, приоритетными направлениями станут образование и здравоохранение – на эти сферы... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:51

2024-10-29T13:51

2024-10-29T13:51

белгородская область

вячеслав гладков

инвестиции

социальные выплаты

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БЕЛГОРОД, 29 окт – РИА Новости. Бюджет Белгородской области на 2025 год останется социально-ориентированным, приоритетными направлениями станут образование и здравоохранение – на эти сферы будет направлено порядка 40% всех расходов следующего года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что основными направлениями на 2025-2027 годы являются развитие промышленного производства, сельского хозяйства, инвестиционной деятельности, потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства и валового регионального продукта. Несмотря на непростую оперативную обстановку, бюджетообразующие отрасли экономики Белгородской области стабильно обеспечивают три четвертых налоговых доходов регионального бюджета. Флагманами по налоговым отчислениям являются металлургический кластер, сельское хозяйство и сфера торговли. Что касается расходов областного бюджета Белгородской области, то в 2025 году бюджет останется социально ориентированным. Предусмотрено повышение зарплаты работников бюджетной сферы. "На социальные выплаты и пособия в 2025 году будет направлено более 26,6 миллиарда рублей – это чуть более 18% общего объёма расходов областного бюджета. Поддержкой смогут воспользоваться более 500 тысяч жителей", - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. В регионе сохранятся все формы помощи участникам СВО за исключением единовременной выплаты в 3 миллиона рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Такая мера будет действовать только до 31 декабря 2024 года – с 1 января выплата будет составлять вновь 800 тысяч рублей. На все остальные запланированные меры поддержки будет направлено более 1,6 миллиарда рублей. Прогнозируется, что объём отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в Белгородской области в 2025 году составит 1 527,4 миллиарда, в 2026 году — 1 590,1 миллиарда, в 2027 году — 1 660,4 миллиарда рублей. "Индекс промышленного производства региона выше запланированного и по итогам года оценивается в 103,6% к уровню 2023 года. Объём отгруженной промышленной продукции в 2024 году составляет порядка 1,480 триллиона рублей", — сообщил губернатор Белгородской области. Также прогнозируется, что в Белгородской области выпуск продукции сельского хозяйства в 2025 году составит 373,8 миллиарда рублей, в 2026 году — 393,4 миллиарда рублей, в 2027 году — 414,5 миллиарда рублей. "В сельском хозяйстве индекс производства прогнозировался в этом году на уровне 100,1%, при этом уже за 8 месяцев значение данного индекса составило 104,2% относительно соответствующего периода 2023 года, по стране эта цифра около 97%. Это одна из приоритетных для региона сфер", — отметил глава региона. По прогнозам, объем инвестиций в основной капитал в 2025 году составит 270,4 миллиарда рублей, в 2026 году — 302 миллиарда рублей, в 2027 году — 337,6 миллиарда рублей. В 2025-2027 годах в регионе планируется реализовать 136 проектов свыше 100 миллионов рублей и создать 8,5 тысячи рабочих мест. Портфель реализуемых инвестиционных проектов региона составит 462,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241028/zayavki-1980511757.html

https://ria.ru/20241028/infrastruktura-1980506818.html

https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, инвестиции, социальные выплаты