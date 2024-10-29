https://ria.ru/20241029/sotrudnichestvo-1980685001.html

Пензенская область и китайская провинция будут расширять взаимодействие

Пензенская область и китайская провинция будут расширять взаимодействие - РИА Новости, 29.10.2024

Пензенская область и китайская провинция будут расширять взаимодействие

Пензенская область и китайская провинция Шэньси будут расширять взаимодействие по разным направлениям, включая станкостроение, автомобилестроение, банковскую,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:28

2024-10-29T13:28

2024-10-29T13:28

пензенская область

шэньси

китай

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Пензенская область и китайская провинция Шэньси будут расширять взаимодействие по разным направлениям, включая станкостроение, автомобилестроение, банковскую, спортивную и культурную сферу, развитие торгово-экономических связей и промышленной кооперации, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "Мы нацелены на взаимодействие в области автомобилестроения и производства компонентов для автомобильной промышленности. В Пензенской области есть для этого производственные мощности, компетенции, квалифицированные инженерные кадры. Имеются оборудованные площадки с выгодной логистикой", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Мельниченко на встрече с губернатором народного правительства провинции Шэньси Чжао Ганом отметил, что визит пензенской делегации в КНР направлен на укрепление сложившихся и создание новых торгово-экономических связей и промышленной кооперации, развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, станкостроения и расширение бизнеса с китайскими партнерами. "Мы обсудим также перспективы реализации инвестиционных проектов в Пензенской области. В частности, это строительство маслоэкстракционного завода на площадке индустриального парка. Также хотели бы обсудить возможность реализации ряда инвестпроектов в сфере гостиничного бизнеса, туризма и ЖКХ, таких, как организация сборки лифтов совместно с компанией Typical Elevator", - сказал губернатор Пензенской области. Он предложил наметить перспективы взаимодействия в банковской, спортивной и культурной сфере. По его словам, у двух регионов есть "хорошие перспективы по сотрудничеству в сфере боевых единоборств". По словам Чжао Гана, в Сиане успешно реализуются пензенские промышленные проекты. "Мы с надеждой смотрим на продолжение сотрудничества между нашими регионами… Выставка продукции пензенских производителей, которая состоится в городе Сиань, позволит лучше познакомиться с вашими товарами. Это очень ценная возможность для расширения вашего влияния в нашей промышленности", - цитирует его слова пресс-служба правительства Пензенской области.

https://ria.ru/20241028/shensi-1980472070.html

https://ria.ru/20241002/zavody-1976035936.html

шэньси

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шэньси, китай, олег мельниченко