https://ria.ru/20241029/sotrudnichestvo-1980685001.html
Пензенская область и китайская провинция будут расширять взаимодействие
Пензенская область и китайская провинция будут расширять взаимодействие - РИА Новости, 29.10.2024
Пензенская область и китайская провинция будут расширять взаимодействие
Пензенская область и китайская провинция Шэньси будут расширять взаимодействие по разным направлениям, включая станкостроение, автомобилестроение, банковскую,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:28
2024-10-29T13:28
2024-10-29T13:28
пензенская область
шэньси
китай
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Пензенская область и китайская провинция Шэньси будут расширять взаимодействие по разным направлениям, включая станкостроение, автомобилестроение, банковскую, спортивную и культурную сферу, развитие торгово-экономических связей и промышленной кооперации, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. "Мы нацелены на взаимодействие в области автомобилестроения и производства компонентов для автомобильной промышленности. В Пензенской области есть для этого производственные мощности, компетенции, квалифицированные инженерные кадры. Имеются оборудованные площадки с выгодной логистикой", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Мельниченко на встрече с губернатором народного правительства провинции Шэньси Чжао Ганом отметил, что визит пензенской делегации в КНР направлен на укрепление сложившихся и создание новых торгово-экономических связей и промышленной кооперации, развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, станкостроения и расширение бизнеса с китайскими партнерами. "Мы обсудим также перспективы реализации инвестиционных проектов в Пензенской области. В частности, это строительство маслоэкстракционного завода на площадке индустриального парка. Также хотели бы обсудить возможность реализации ряда инвестпроектов в сфере гостиничного бизнеса, туризма и ЖКХ, таких, как организация сборки лифтов совместно с компанией Typical Elevator", - сказал губернатор Пензенской области. Он предложил наметить перспективы взаимодействия в банковской, спортивной и культурной сфере. По его словам, у двух регионов есть "хорошие перспективы по сотрудничеству в сфере боевых единоборств". По словам Чжао Гана, в Сиане успешно реализуются пензенские промышленные проекты. "Мы с надеждой смотрим на продолжение сотрудничества между нашими регионами… Выставка продукции пензенских производителей, которая состоится в городе Сиань, позволит лучше познакомиться с вашими товарами. Это очень ценная возможность для расширения вашего влияния в нашей промышленности", - цитирует его слова пресс-служба правительства Пензенской области.
https://ria.ru/20241028/shensi-1980472070.html
https://ria.ru/20241002/zavody-1976035936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шэньси, китай, олег мельниченко
Пензенская область, Шэньси, Китай, Олег Мельниченко
ПЕНЗА, 29 окт - РИА Новости. Пензенская область и китайская провинция Шэньси будут расширять взаимодействие по разным направлениям, включая станкостроение, автомобилестроение, банковскую, спортивную и культурную сферу, развитие торгово-экономических связей и промышленной кооперации, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко.
"Мы нацелены на взаимодействие в области автомобилестроения и производства компонентов для автомобильной промышленности. В Пензенской области есть для этого производственные мощности, компетенции, квалифицированные инженерные кадры. Имеются оборудованные площадки с выгодной логистикой", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Мельниченко на встрече с губернатором народного правительства провинции Шэньси Чжао Ганом отметил, что визит пензенской делегации в КНР
направлен на укрепление сложившихся и создание новых торгово-экономических связей и промышленной кооперации, развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, станкостроения и расширение бизнеса с китайскими партнерами.
"Мы обсудим также перспективы реализации инвестиционных проектов в Пензенской области. В частности, это строительство маслоэкстракционного завода на площадке индустриального парка. Также хотели бы обсудить возможность реализации ряда инвестпроектов в сфере гостиничного бизнеса, туризма и ЖКХ, таких, как организация сборки лифтов совместно с компанией Typical Elevator", - сказал губернатор Пензенской области.
Он предложил наметить перспективы взаимодействия в банковской, спортивной и культурной сфере. По его словам, у двух регионов есть "хорошие перспективы по сотрудничеству в сфере боевых единоборств".
По словам Чжао Гана, в Сиане успешно реализуются пензенские промышленные проекты. "Мы с надеждой смотрим на продолжение сотрудничества между нашими регионами… Выставка продукции пензенских производителей, которая состоится в городе Сиань
, позволит лучше познакомиться с вашими товарами. Это очень ценная возможность для расширения вашего влияния в нашей промышленности", - цитирует его слова пресс-служба правительства Пензенской области.