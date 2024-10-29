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Мордовия и Индия расширяют сотрудничество - РИА Новости, 29.10.2024
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Республика Мордовия
 
12:23 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/sotrudnichestvo-1980667178.html
Мордовия и Индия расширяют сотрудничество
Мордовия и Индия расширяют сотрудничество - РИА Новости, 29.10.2024
Мордовия и Индия расширяют сотрудничество
Мордовия и Индия расширяют сотрудничество в сфере науки, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:23
2024-10-29T12:23
республика мордовия
индия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Мордовия и Индия расширяют сотрудничество в сфере науки, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Мордовии Артем Здунов встретился с делегацией индийского Института науки и технологий SRM – одного из ведущих университетов Индии, в котором обучается более 52 тысяч студентов. Вуз – один из основных партнеров по продвижению русского языка в Индии. Представители вуза приехали в Мордовию, чтобы познакомиться с образовательным и промышленным секторами республики. "Уже сейчас Мордовский госуниверситет имени Огарева активно сотрудничает с индийскими коллегами. В 2023 году в республике создан и успешно работает Центр индийской культуры. В госуниверситете сейчас обучаются 979 граждан Индии – это почти 30 % всех иностранных студентов вуза. В сентябре текущего года в Институте науки и технологий SRM открылся Центр русского языка и культуры – это совместный проект двух вузов. Центр не только помогает индийских студентам изучать русский язык, но и знакомит их с историей и культурой России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи речь шла о дальнейшем развитии взаимоотношений между Мордовией и Индией в гуманитарной, научной и промышленной сферах.
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Артем Смирнов
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индия, артем здунов
Республика Мордовия, Индия, Артем Здунов

Мордовия и Индия расширяют сотрудничество

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Мордовия и Индия расширяют сотрудничество в сфере науки, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Мордовии Артем Здунов встретился с делегацией индийского Института науки и технологий SRM – одного из ведущих университетов Индии, в котором обучается более 52 тысяч студентов. Вуз – один из основных партнеров по продвижению русского языка в Индии. Представители вуза приехали в Мордовию, чтобы познакомиться с образовательным и промышленным секторами республики.
"Уже сейчас Мордовский госуниверситет имени Огарева активно сотрудничает с индийскими коллегами. В 2023 году в республике создан и успешно работает Центр индийской культуры. В госуниверситете сейчас обучаются 979 граждан Индии – это почти 30 % всех иностранных студентов вуза. В сентябре текущего года в Институте науки и технологий SRM открылся Центр русского языка и культуры – это совместный проект двух вузов. Центр не только помогает индийских студентам изучать русский язык, но и знакомит их с историей и культурой России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи речь шла о дальнейшем развитии взаимоотношений между Мордовией и Индией в гуманитарной, научной и промышленной сферах.
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Республика МордовияИндияАртем Здунов
 
 
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