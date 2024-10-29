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В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 29.10.2024
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19:11 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/smertnost-1980783096.html
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 29.10.2024
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Сокращение уровня смертности от болезней системы кровообращения составило в России 4%, а от новообразований - 4,5% по сравнению с 2019 годом, сообщила... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:11
2024-10-29T19:11
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сокращение уровня смертности от болезней системы кровообращения составило в России 4%, а от новообразований - 4,5% по сравнению с 2019 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 4% по сравнению с 2019 годом и снижение по сравнению с тем же годом смертности от новообразований на 4,5%", - сказала Голикова во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение". Она подчеркнула, что в России также произошло снижение до исторически минимальных значений младенческой смертности - 4,2 случая на тысячу родившихся по итогам 2023 года, и 4 случая по итогам семи месяцев 2024 года. "Мы продолжаем совершенствовать наше законодательство, чтобы достижения советской и российской медицины были доступны людям", - добавила Голикова.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Голикова: в России снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 4%

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сокращение уровня смертности от болезней системы кровообращения составило в России 4%, а от новообразований - 4,5% по сравнению с 2019 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 4% по сравнению с 2019 годом и снижение по сравнению с тем же годом смертности от новообразований на 4,5%", - сказала Голикова во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
Она подчеркнула, что в России также произошло снижение до исторически минимальных значений младенческой смертности - 4,2 случая на тысячу родившихся по итогам 2023 года, и 4 случая по итогам семи месяцев 2024 года.
"Мы продолжаем совершенствовать наше законодательство, чтобы достижения советской и российской медицины были доступны людям", - добавила Голикова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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