https://ria.ru/20241029/smertnost-1980783096.html

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 29.10.2024

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Сокращение уровня смертности от болезней системы кровообращения составило в России 4%, а от новообразований - 4,5% по сравнению с 2019 годом, сообщила... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:11

2024-10-29T19:11

2024-10-29T19:11

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сокращение уровня смертности от болезней системы кровообращения составило в России 4%, а от новообразований - 4,5% по сравнению с 2019 годом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 4% по сравнению с 2019 годом и снижение по сравнению с тем же годом смертности от новообразований на 4,5%", - сказала Голикова во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение". Она подчеркнула, что в России также произошло снижение до исторически минимальных значений младенческой смертности - 4,2 случая на тысячу родившихся по итогам 2023 года, и 4 случая по итогам семи месяцев 2024 года. "Мы продолжаем совершенствовать наше законодательство, чтобы достижения советской и российской медицины были доступны людям", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20241029/murashko-1980780001.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова