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Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли" - РИА Новости, 29.10.2024
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20:02 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/slutskiy-1980789115.html
Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли"
Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли" - РИА Новости, 29.10.2024
Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли"
Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли", заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:02
2024-10-29T20:02
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москва
саломе зурабишвили
дмитрий песков
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли", заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии, рассказал президент Польши в эфире радиостанции RadioZet. "Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли". И именно это показывают результаты голосования. Россия не вмешивается и никогда не вмешивались. Только народ Грузии может делать выбор. И этот выбор оказался далеко не в пользу западников и их марионеток", - сообщил он в своем Telegram-канале. Он подметил, что "все вопли" о "приходе России в Грузию" и "украденных Москвой выборах" на митинге оппозиции – реплики по "сценарию" коллективного Запада по украинизации грузинской повестки и превращению Грузии в еще одну колонию под новый антироссийский плацдарм. "Подконтрольная Брюсселю и Вашингтону оппозиция требовала провести новые выборы в парламент под присмотром "международной администрации". То есть внешнего управления? Да, тут не о российском вмешательстве речь, а о предательстве национальных интересов и добровольной сдаче государственного суверенитета", - также подчеркнул депутат Госдумы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
https://ria.ru/20241028/slutskiy-1980596783.html
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в мире, грузия, россия, москва, саломе зурабишвили, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, обсе
В мире, Грузия, Россия, Москва, Саломе Зурабишвили, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, ОБСЕ
Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли"

Слуцкий заявил, что большинство грузин не хочет наступать на "украинские грабли"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли", заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии, рассказал президент Польши в эфире радиостанции RadioZet.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США
28 октября, 21:56
"Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли". И именно это показывают результаты голосования. Россия не вмешивается и никогда не вмешивались. Только народ Грузии может делать выбор. И этот выбор оказался далеко не в пользу западников и их марионеток", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Он подметил, что "все вопли" о "приходе России в Грузию" и "украденных Москвой выборах" на митинге оппозиции – реплики по "сценарию" коллективного Запада по украинизации грузинской повестки и превращению Грузии в еще одну колонию под новый антироссийский плацдарм.
"Подконтрольная Брюсселю и Вашингтону оппозиция требовала провести новые выборы в парламент под присмотром "международной администрации". То есть внешнего управления? Да, тут не о российском вмешательстве речь, а о предательстве национальных интересов и добровольной сдаче государственного суверенитета", - также подчеркнул депутат Госдумы.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Слуцкий отреагировал на хамство Зеленского в адрес Гутерреша
25 октября, 12:04
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Пушков счел Зурабишвили, обвинившей Россию во вмешательстве, невменяемой
Вчера, 18:40
 
В миреГрузияРоссияМоскваСаломе ЗурабишвилиДмитрий ПесковЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРОБСЕ
 
 
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