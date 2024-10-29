https://ria.ru/20241029/slutskiy-1980789115.html

Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли"

Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли" - РИА Новости, 29.10.2024

Слуцкий заявил о нежелании грузин наступать на "украинские грабли"

Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли", заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:02

2024-10-29T20:02

2024-10-29T20:02

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли", заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила своему польскому коллеге Анджею Дуде, что у нее нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии, рассказал президент Польши в эфире радиостанции RadioZet. "Большинство грузин не хотят наступать на "украинские грабли". И именно это показывают результаты голосования. Россия не вмешивается и никогда не вмешивались. Только народ Грузии может делать выбор. И этот выбор оказался далеко не в пользу западников и их марионеток", - сообщил он в своем Telegram-канале. Он подметил, что "все вопли" о "приходе России в Грузию" и "украденных Москвой выборах" на митинге оппозиции – реплики по "сценарию" коллективного Запада по украинизации грузинской повестки и превращению Грузии в еще одну колонию под новый антироссийский плацдарм. "Подконтрольная Брюсселю и Вашингтону оппозиция требовала провести новые выборы в парламент под присмотром "международной администрации". То есть внешнего управления? Да, тут не о российском вмешательстве речь, а о предательстве национальных интересов и добровольной сдаче государственного суверенитета", - также подчеркнул депутат Госдумы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.

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