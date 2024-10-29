https://ria.ru/20241029/sledstvie-1980739542.html

По делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного начали проверку

По делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного начали проверку - РИА Новости, 29.10.2024

По делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного начали проверку

Следствие начало проверку по истории о вымогательстве одного миллиона рублей у родственников российского военнопленного, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:31

2024-10-29T16:31

2024-10-29T16:42

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следствие начало проверку по истории о вымогательстве одного миллиона рублей у родственников российского военнопленного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.Ранее в распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого ВСУ угрожают убить российского пленного Игоря Щеголеватого "самым болезненным способом" в случае невыплаты выкупа. Сводный брат пленного Александр Сериков сообщил агентству, что за жизнь Щеголеватого требуют 1 миллион рублей."По данному факту в военном следственном управлении СК России по ОГВ(с) проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что врид заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ генерал-майор юстиции Константин Корпусов поручил организовать прием для получения имеющихся у родственников данных о нахождении в плену российского военнослужащего и установления личностей боевиков вооруженных формирований Украины, вымогающих деньги, а также представить доклад о ходе процессуальной проверки и результатах.

https://ria.ru/20240904/primore-1970453536.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, вооруженные силы украины