https://ria.ru/20241029/sledstvie-1980739542.html
По делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного начали проверку
По делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного начали проверку - РИА Новости, 29.10.2024
По делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного начали проверку
Следствие начало проверку по истории о вымогательстве одного миллиона рублей у родственников российского военнопленного, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:31
2024-10-29T16:31
2024-10-29T16:42
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следствие начало проверку по истории о вымогательстве одного миллиона рублей у родственников российского военнопленного, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.Ранее в распоряжении РИА Новости оказалась аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого ВСУ угрожают убить российского пленного Игоря Щеголеватого "самым болезненным способом" в случае невыплаты выкупа. Сводный брат пленного Александр Сериков сообщил агентству, что за жизнь Щеголеватого требуют 1 миллион рублей."По данному факту в военном следственном управлении СК России по ОГВ(с) проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что врид заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ генерал-майор юстиции Константин Корпусов поручил организовать прием для получения имеющихся у родственников данных о нахождении в плену российского военнослужащего и установления личностей боевиков вооруженных формирований Украины, вымогающих деньги, а также представить доклад о ходе процессуальной проверки и результатах.
https://ria.ru/20240904/primore-1970453536.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
По делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного начали проверку
Следствие начало проверку дела о вымогательстве миллиона у семьи военнопленного