https://ria.ru/20241029/skoraya-1980616011.html

В Волновахскую горбольницу передали бронированную "скорую"

В Волновахскую горбольницу передали бронированную "скорую" - РИА Новости, 29.10.2024

В Волновахскую горбольницу передали бронированную "скорую"

Бронированную скорую помощь передали в Волновахскую горбольницу для предоставления медицинских услуг жителям прифронтовых населенных пунктов в ДНР, передает... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T04:19

2024-10-29T04:19

2024-10-29T04:19

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Бронированную скорую помощь передали в Волновахскую горбольницу для предоставления медицинских услуг жителям прифронтовых населенных пунктов в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "В Волновахскую больницу передаем бронированную газель, специально модифицированную нашими товарищами для нужд скорой помощи для эвакуации больных и раненых из прифронтовой зоны", - рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, передавший автомобиль медикам. Гагин также добавил, что все населенные пункты прифронтовой зоны находятся в зоне риска - в зоне обстрела противника и артиллерией, и FPV-дронами. В свою очередь, заместитель главного врача Волновахской городской больницы Юрий Юриченко выразил благодарность всем, кто способствовал предоставлению данного транспортного средства для более безопасного оказания медуслуг населению, проживающему в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. "Мы возим с собой медицинский персонал, оборудование, ни у кого не вызывает сомнение то, что нам был крайне необходим именно бронированный автомобиль, потому что безопасность людей, сотрудников в условиях дефицита кадров - на первом месте. Поэтому большое еще раз вам спасибо", - добавил он.

https://ria.ru/20240802/vsu-1963705254.html

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