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СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье - РИА Новости, 29.10.2024
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21:16 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/sk-1980797222.html
СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье
СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье - РИА Новости, 29.10.2024
СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье
Следственный комитет проводит проверку по факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:16
2024-10-29T21:16
происшествия
здоровье - общество
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 29 окт - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. "По факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета министерства внутренних дел Российской Федерации организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле у руководства краевого управления СК России", - говорится в сообщении. Ранее министерство здравоохранения региона сообщило, что 21 курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, состояние всех поступивших стабильное.
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье

СК начал проверку после отравления курсантов ставропольского филиала МВД

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 29 окт - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.
"По факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета министерства внутренних дел Российской Федерации организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле у руководства краевого управления СК России", - говорится в сообщении.
Ранее министерство здравоохранения региона сообщило, что 21 курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, состояние всех поступивших стабильное.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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