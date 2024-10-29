https://ria.ru/20241029/sk-1980797222.html

СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье

СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье - РИА Новости, 29.10.2024

СК проводит проверку после отравления курсантов на Ставрополье

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:16

2024-10-29T21:16

2024-10-29T21:16

происшествия

здоровье - общество

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 29 окт - РИА Новости. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. "По факту отравления курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета министерства внутренних дел Российской Федерации организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле у руководства краевого управления СК России", - говорится в сообщении. Ранее министерство здравоохранения региона сообщило, что 21 курсант ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ госпитализирован в краевую инфекционную больницу, состояние всех поступивших стабильное.

https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)