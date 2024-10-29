https://ria.ru/20241029/siyyarto-1980723854.html

Сийярто высмеял главу МИД Литвы из-за его критики выборов в Грузии

Сийярто высмеял главу МИД Литвы из-за его критики выборов в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

Сийярто высмеял главу МИД Литвы из-за его критики выборов в Грузии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высмеял главу МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, который ушел с поста главы... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:40

2024-10-29T15:40

2024-10-29T15:40

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БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высмеял главу МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, который ушел с поста главы консервативной партии, которая проиграла выборы в литовский парламент, но при этом рьяно критиковал результаты выборов в Грузии, где победила правящая партия "Грузинская мечта". По его словам, в либеральных кругах Европы царит "огромное разочарование" из-за того, что граждане Грузии выбрали "не тех политических деятелей, кого назначил Брюссель". "Самое смешное во всем этом то, что один из самых громких критиков - глава МИД Литвы. В Литве парламентские выборы проходили одновременно с Грузией. В Литве партия, председателем которой являлся глава МИД, позорно проиграла... Самому главе МИД пришлось покинуть пост лидера партии. Он настолько ослаб, что даже отказался от мандата, полученного по списку, передав его", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.Сийярто подчеркнул, что Ландсбергис "вместо того, чтобы притихнуть, принять решение народа и задуматься, а не из-за того ли он провалился, что делал до сих пор, он продолжает то же самое и изо всех сил критикует победившую с 54% правящую партию Грузии". Ранее глава венгерского МИД заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. По итогам второго тура парламентских выборов в Литве в воскресенье победила Социал-демократическая партия, получив 52 места из 141. Победители прошлых выборов, консервативная партия "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", набрали 28 мандатов. Ландсбергис во втором туре проиграл в каунасском одномандатном округе действующему министру культуры Литвы Симонасу Кайрису, но прошел в сейм по партийному списку. На следующий день после выборов он заявил, что покидает пост главы партии, отказывается от мандата и сделает перерыв в политической карьере.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, грузия, литва, россия, петер сийярто, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе