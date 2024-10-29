https://ria.ru/20241029/shvetsija-1980689709.html

Швеция приостановит сотрудничество с Грузией

Швеция приостановит сотрудничество с Грузией - РИА Новости, 29.10.2024

Швеция приостановит сотрудничество с Грузией

Швеция приостанавливает все прямое сотрудничество с властями Грузии, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:46

2024-10-29T13:46

2024-10-29T13:46

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Швеция приостанавливает все прямое сотрудничество с властями Грузии, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса. Ранее 13 министров от стран ЕС по делам Европы, в том числе Швеции, ФРГ, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов. "Речь идет в том числе о сотрудничестве между налоговыми органами, которое мы считаем нецелесообразным в нынешних обстоятельствах", - заявил Доуса газете Dagens Nyheter. Министр уточнил, что шведские власти могут возобновить сотрудничество с Грузией, если страна снова "приблизится к ЕС". Газета также сообщает, что до конца 2024 года Швеция выделяет 25 миллионов крон (2,4 миллиона долларов) на поддержку гражданского общества Грузии. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

https://ria.ru/20241028/nato-1980487992.html

https://ria.ru/20241029/gruziya-1980649719.html

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в мире, грузия, швеция, европа, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе