Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке
Боец Панама: штурмовики на мотоциклах "пощелкали" ВСУ в Катериновке, как в тире
Штурмовики подразделения ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Штурмовые группы "Южной" группировки войск успешно прорвали передовые позиции ВСУ в Катериновке, заходя к противнику в тыл на мотоциклах, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Панама".
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"Залетели в Катериновку, противник не ожидал, можно сказать выбежал в майках и трусах, некоторые были даже без автоматов, наши ребята на мотоциклах их просто пощелкали, как в тире", - рассказал " Панама".
По словам военнослужащего, штурмовые группы на мотоциклах действуют довольно таки успешно, противник зачастую, не ожидая такого стремительного натиска, оказывается застигнутым врасплох, предпринимает попытки к бегству и отступает. Такими действиями передовая линия ВСУ отсекается и смещается глубоко в тыл, отрезаются поставки продовольствия, боеприпасов и подкрепления. Также успешно действует бронетехника, высаживающая пехоту.
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"Много конечно у них БпЛА, но мы научились с ними справляться с помощью ружей, электронных ружей, с помощью средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), устанавливаемых на переднем крае, не позволяющих противнику свободно действовать беспилотниками", - добавил командир штурмового взвода.
Военнослужащий также пояснил что штурмовые группы ВС РФ продвигаются довольно быстро, не давая возможности противнику возвести какие-либо оборонительные укрепления.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР, сообщили в министерстве.