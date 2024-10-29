https://ria.ru/20241029/shturmoviki-1980793188.html

Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке

Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке - РИА Новости, 29.10.2024

Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке

Штурмовые группы "Южной" группировки войск успешно прорвали передовые позиции ВСУ в Катериновке, заходя к противнику в тыл на мотоциклах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:45

2024-10-29T20:45

2024-10-29T20:45

специальная военная операция на украине

россия

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Штурмовые группы "Южной" группировки войск успешно прорвали передовые позиции ВСУ в Катериновке, заходя к противнику в тыл на мотоциклах, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Панама". "Залетели в Катериновку, противник не ожидал, можно сказать выбежал в майках и трусах, некоторые были даже без автоматов, наши ребята на мотоциклах их просто пощелкали, как в тире", - рассказал " Панама". По словам военнослужащего, штурмовые группы на мотоциклах действуют довольно таки успешно, противник зачастую, не ожидая такого стремительного натиска, оказывается застигнутым врасплох, предпринимает попытки к бегству и отступает. Такими действиями передовая линия ВСУ отсекается и смещается глубоко в тыл, отрезаются поставки продовольствия, боеприпасов и подкрепления. Также успешно действует бронетехника, высаживающая пехоту. "Много конечно у них БпЛА, но мы научились с ними справляться с помощью ружей, электронных ружей, с помощью средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), устанавливаемых на переднем крае, не позволяющих противнику свободно действовать беспилотниками", - добавил командир штурмового взвода. Военнослужащий также пояснил что штурмовые группы ВС РФ продвигаются довольно быстро, не давая возможности противнику возвести какие-либо оборонительные укрепления. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР, сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20241019/voennyy-1978855058.html

https://ria.ru/20241004/plennyy-1976289620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, горняк, андрей белоусов, вооруженные силы украины, украина