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Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке - РИА Новости, 29.10.2024
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Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке
Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке - РИА Новости, 29.10.2024
Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке
Штурмовые группы "Южной" группировки войск успешно прорвали передовые позиции ВСУ в Катериновке, заходя к противнику в тыл на мотоциклах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:45
2024-10-29T20:45
специальная военная операция на украине
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андрей белоусов
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Штурмовые группы "Южной" группировки войск успешно прорвали передовые позиции ВСУ в Катериновке, заходя к противнику в тыл на мотоциклах, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Панама". "Залетели в Катериновку, противник не ожидал, можно сказать выбежал в майках и трусах, некоторые были даже без автоматов, наши ребята на мотоциклах их просто пощелкали, как в тире", - рассказал " Панама". По словам военнослужащего, штурмовые группы на мотоциклах действуют довольно таки успешно, противник зачастую, не ожидая такого стремительного натиска, оказывается застигнутым врасплох, предпринимает попытки к бегству и отступает. Такими действиями передовая линия ВСУ отсекается и смещается глубоко в тыл, отрезаются поставки продовольствия, боеприпасов и подкрепления. Также успешно действует бронетехника, высаживающая пехоту. "Много конечно у них БпЛА, но мы научились с ними справляться с помощью ружей, электронных ружей, с помощью средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), устанавливаемых на переднем крае, не позволяющих противнику свободно действовать беспилотниками", - добавил командир штурмового взвода. Военнослужащий также пояснил что штурмовые группы ВС РФ продвигаются довольно быстро, не давая возможности противнику возвести какие-либо оборонительные укрепления. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР, сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20241019/voennyy-1978855058.html
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россия, донецкая народная республика, горняк, андрей белоусов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горняк, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Украина
Штурмовые группы "Южной" прорвали передовую линию ВСУ в Катериновке

Боец Панама: штурмовики на мотоциклах "пощелкали" ВСУ в Катериновке, как в тире

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики подразделения ВС РФ
Штурмовики подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Штурмовики подразделения ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Штурмовые группы "Южной" группировки войск успешно прорвали передовые позиции ВСУ в Катериновке, заходя к противнику в тыл на мотоциклах, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Панама".
«
"Залетели в Катериновку, противник не ожидал, можно сказать выбежал в майках и трусах, некоторые были даже без автоматов, наши ребята на мотоциклах их просто пощелкали, как в тире", - рассказал " Панама".
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По словам военнослужащего, штурмовые группы на мотоциклах действуют довольно таки успешно, противник зачастую, не ожидая такого стремительного натиска, оказывается застигнутым врасплох, предпринимает попытки к бегству и отступает. Такими действиями передовая линия ВСУ отсекается и смещается глубоко в тыл, отрезаются поставки продовольствия, боеприпасов и подкрепления. Также успешно действует бронетехника, высаживающая пехоту.
«
"Много конечно у них БпЛА, но мы научились с ними справляться с помощью ружей, электронных ружей, с помощью средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), устанавливаемых на переднем крае, не позволяющих противнику свободно действовать беспилотниками", - добавил командир штурмового взвода.
Военнослужащий также пояснил что штурмовые группы ВС РФ продвигаются довольно быстро, не давая возможности противнику возвести какие-либо оборонительные укрепления.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР, сообщили в министерстве.
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