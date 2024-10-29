https://ria.ru/20241029/shoygu-1980717018.html

Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной

Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной - РИА Новости, 29.10.2024

Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной

Ситуация в ближневосточном регионе остается крайне сложной и напряженной, важно продолжать реинтеграцию Сирии в региональное окружение, заявил во вторник... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:21

2024-10-29T15:21

2024-10-29T15:28

ближний восток

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

россия

сирия

оаэ

сергей шойгу

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АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Ситуация в ближневосточном регионе остается крайне сложной и напряженной, важно продолжать реинтеграцию Сирии в региональное окружение, заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."Важно продолжать активную реинтеграцию Сирии в региональное окружение, содействуя полноценному возвращению этой страны в арабскую семью и стимулируя инвестиции других стран Залива в сирийскую экономику", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.В сообщении аппарата по итогам рабочей поездки Шойгу в ОАЭ отмечается, что он обсудил с высшим политическим руководством страны в том числе ситуацию в ближневосточном регионе, которая "остается крайне сложной и напряженной".Секретарь Совбеза РФ приветствовал значительные усилия ОАЭ по оказанию помощи САР в преодолении тяжелого экономического кризиса, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241029/sovbez-1980713580.html

ближний восток

россия

сирия

оаэ

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ближний восток, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, россия, сирия, оаэ, сергей шойгу