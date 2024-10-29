Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 29.10.2024 (обновлено: 15:28 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980717018.html
Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной
Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной - РИА Новости, 29.10.2024
Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной
Ситуация в ближневосточном регионе остается крайне сложной и напряженной, важно продолжать реинтеграцию Сирии в региональное окружение, заявил во вторник... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:21
2024-10-29T15:28
ближний восток
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
россия
сирия
оаэ
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Ситуация в ближневосточном регионе остается крайне сложной и напряженной, важно продолжать реинтеграцию Сирии в региональное окружение, заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."Важно продолжать активную реинтеграцию Сирии в региональное окружение, содействуя полноценному возвращению этой страны в арабскую семью и стимулируя инвестиции других стран Залива в сирийскую экономику", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.В сообщении аппарата по итогам рабочей поездки Шойгу в ОАЭ отмечается, что он обсудил с высшим политическим руководством страны в том числе ситуацию в ближневосточном регионе, которая "остается крайне сложной и напряженной".Секретарь Совбеза РФ приветствовал значительные усилия ОАЭ по оказанию помощи САР в преодолении тяжелого экономического кризиса, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241029/sovbez-1980713580.html
ближний восток
россия
сирия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, россия, сирия, оаэ, сергей шойгу
Ближний Восток, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Россия, Сирия, ОАЭ, Сергей Шойгу
Шойгу назвал ситуацию на Ближнем Востоке напряженной

Шойгу: ситуация на Ближнем Востоке остается крайне сложной и напряженной

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Ситуация в ближневосточном регионе остается крайне сложной и напряженной, важно продолжать реинтеграцию Сирии в региональное окружение, заявил во вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Важно продолжать активную реинтеграцию Сирии в региональное окружение, содействуя полноценному возвращению этой страны в арабскую семью и стимулируя инвестиции других стран Залива в сирийскую экономику", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
В сообщении аппарата по итогам рабочей поездки Шойгу в ОАЭ отмечается, что он обсудил с высшим политическим руководством страны в том числе ситуацию в ближневосточном регионе, которая "остается крайне сложной и напряженной".
Секретарь Совбеза РФ приветствовал значительные усилия ОАЭ по оказанию помощи САР в преодолении тяжелого экономического кризиса, отметили в пресс-службе.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах пленными с Украиной
Вчера, 15:11
 
Ближний ВостокОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреРоссияСирияОАЭСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала