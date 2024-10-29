https://ria.ru/20241029/shoygu-1980715123.html

Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг"

Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 29.10.2024

Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг"

После запуска коридора "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится до 14 суток и будет гораздо выгоднее других маршрутов,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:17

2024-10-29T15:17

2024-10-29T15:46

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. После запуска коридора "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится до 14 суток и будет гораздо выгоднее других маршрутов, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."По предварительным расчетам, после запуска МТК "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим, альтернативным маршрутам", — говорится в сообщении по итогам рабочей поездки секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в ОАЭ.По его словам, в дальнейшем планируется объединить международный транспортный коридор "Север — Юг" с Северным морским путем, что существенно увеличит грузовую загрузку указанных маршрутов. "Мы расцениваем ОАЭ в качестве одного из ключевых партнеров в данной сфере", — подчеркнул Шойгу.

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Дарья Буймова

в мире, индийский океан, оаэ, россия, сергей шойгу