Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 29.10.2024 (обновлено: 15:46 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980715123.html
Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг"
Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 29.10.2024
Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг"
После запуска коридора "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится до 14 суток и будет гораздо выгоднее других маршрутов,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:17
2024-10-29T15:46
в мире
индийский океан
оаэ
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. После запуска коридора "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится до 14 суток и будет гораздо выгоднее других маршрутов, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."По предварительным расчетам, после запуска МТК "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим, альтернативным маршрутам", — говорится в сообщении по итогам рабочей поездки секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в ОАЭ.По его словам, в дальнейшем планируется объединить международный транспортный коридор "Север — Юг" с Северным морским путем, что существенно увеличит грузовую загрузку указанных маршрутов. "Мы расцениваем ОАЭ в качестве одного из ключевых партнеров в данной сфере", — подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240819/putin-1967105480.html
индийский океан
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индийский океан, оаэ, россия, сергей шойгу
В мире, Индийский океан, ОАЭ, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг"

Шойгу: коридор "Север — Юг" ускорит доставку от Балтики до Индийского океана

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. После запуска коридора "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится до 14 суток и будет гораздо выгоднее других маршрутов, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"По предварительным расчетам, после запуска МТК "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим, альтернативным маршрутам", — говорится в сообщении по итогам рабочей поездки секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в ОАЭ.
По его словам, в дальнейшем планируется объединить международный транспортный коридор "Север — Юг" с Северным морским путем, что существенно увеличит грузовую загрузку указанных маршрутов. "Мы расцениваем ОАЭ в качестве одного из ключевых партнеров в данной сфере", — подчеркнул Шойгу.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"
19 августа, 15:46
 
В миреИндийский океанОАЭРоссияСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала