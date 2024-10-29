Шойгу рассказал о выгодах коридора "Север — Юг"
Шойгу: коридор "Север — Юг" ускорит доставку от Балтики до Индийского океана
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. После запуска коридора "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана сократится до 14 суток и будет гораздо выгоднее других маршрутов, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"По предварительным расчетам, после запуска МТК "Север — Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим, альтернативным маршрутам", — говорится в сообщении по итогам рабочей поездки секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в ОАЭ.
По его словам, в дальнейшем планируется объединить международный транспортный коридор "Север — Юг" с Северным морским путем, что существенно увеличит грузовую загрузку указанных маршрутов. "Мы расцениваем ОАЭ в качестве одного из ключевых партнеров в данной сфере", — подчеркнул Шойгу.
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