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Россия и ОАЭ расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла - РИА Новости, 29.10.2024
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15:15 29.10.2024 (обновлено: 15:21 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980714591.html
Россия и ОАЭ расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла
Россия и ОАЭ расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла - РИА Новости, 29.10.2024
Россия и ОАЭ расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла
Россия готова расширять сотрудничество с ОАЭ в области ядерного топливного цикла, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:15
2024-10-29T15:21
россия
оаэ
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с ОАЭ в области ядерного топливного цикла, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Шойгу посетил ОАЭ с рабочей поездкой, встретился с руководством страны и Совета национальной безопасности ОАЭ. Стороны обсудили вопросы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической сферах, а также реализацию странами важных двусторонних проектов по использованию мирного атома.Одним из важных вопросов на переговорах также стало успешное сотрудничество России и ОАЭ в области ядерного топливного цикла, уточнили в аппарате СБ РФ.
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980714108.html
россия
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россия, оаэ, сергей шойгу
Россия, ОАЭ, Сергей Шойгу
Россия и ОАЭ расширят сотрудничество в области ядерного топливного цикла

Шойгу: РФ готова дальше сотрудничать с ОАЭ в области ядерного топливного цикла

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова расширять сотрудничество с ОАЭ в области ядерного топливного цикла, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу посетил ОАЭ с рабочей поездкой, встретился с руководством страны и Совета национальной безопасности ОАЭ. Стороны обсудили вопросы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической сферах, а также реализацию странами важных двусторонних проектов по использованию мирного атома.
Одним из важных вопросов на переговорах также стало успешное сотрудничество России и ОАЭ в области ядерного топливного цикла, уточнили в аппарате СБ РФ.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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