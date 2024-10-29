https://ria.ru/20241029/shoygu-1980714108.html

Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС

Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС - РИА Новости, 29.10.2024

Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС

Подключение ОАЭ к БРИКС открывает дополнительные перспективы для развития многопланового стратегического партнерства с РФ, сообщил во вторник секретарь Совбеза... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:13

2024-10-29T15:13

2024-10-29T15:24

оаэ

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

сергей шойгу

экономика

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АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Подключение ОАЭ к БРИКС открывает дополнительные перспективы для развития многопланового стратегического партнерства с РФ, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."В частности, подключение ОАЭ к БРИКС – и ваше личное участие в саммите в Казани 22-24 октября открывают дополнительные перспективы для развития нашего многопланового стратегического партнерства", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Кроме того, Шойгу отметил, что в Москве держат на особом контроле реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Секретарь Совбеза РФ заявил, что сегодня особое значение приобретает укрепление взаимодействия с Абу-Даби в различных международных форматах.

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Варвара Скокшина

оаэ, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, сергей шойгу, экономика