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Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС - РИА Новости, 29.10.2024
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15:13 29.10.2024 (обновлено: 15:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980714108.html
Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС
Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС - РИА Новости, 29.10.2024
Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС
Подключение ОАЭ к БРИКС открывает дополнительные перспективы для развития многопланового стратегического партнерства с РФ, сообщил во вторник секретарь Совбеза... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:13
2024-10-29T15:24
оаэ
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
сергей шойгу
экономика
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АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Подключение ОАЭ к БРИКС открывает дополнительные перспективы для развития многопланового стратегического партнерства с РФ, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу."В частности, подключение ОАЭ к БРИКС – и ваше личное участие в саммите в Казани 22-24 октября открывают дополнительные перспективы для развития нашего многопланового стратегического партнерства", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Кроме того, Шойгу отметил, что в Москве держат на особом контроле реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Секретарь Совбеза РФ заявил, что сегодня особое значение приобретает укрепление взаимодействия с Абу-Даби в различных международных форматах.
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оаэ, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, сергей шойгу, экономика
ОАЭ, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Сергей Шойгу, Экономика
Шойгу прокомментировал присоединение ОАЭ к БРИКС

Шойгу: вступление ОАЭ в БРИКС открыло дополнительные перспективы для партнерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Подключение ОАЭ к БРИКС открывает дополнительные перспективы для развития многопланового стратегического партнерства с РФ, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"В частности, подключение ОАЭ к БРИКС – и ваше личное участие в саммите в Казани 22-24 октября открывают дополнительные перспективы для развития нашего многопланового стратегического партнерства", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Кроме того, Шойгу отметил, что в Москве держат на особом контроле реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Секретарь Совбеза РФ заявил, что сегодня особое значение приобретает укрепление взаимодействия с Абу-Даби в различных международных форматах.
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ОАЭРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуСергей ШойгуЭкономика
 
 
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