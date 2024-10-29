Рейтинг@Mail.ru
Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 29.10.2024 (обновлено: 15:17 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980713856.html
Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ
Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ - РИА Новости, 29.10.2024
Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ ситуацию в Сирии, борьбу с террористическими группировками,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:12
2024-10-29T15:17
в мире
оаэ
ближний восток
сирия
россия
сергей шойгу
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ ситуацию в Сирии, борьбу с террористическими группировками, палестино-израильский конфликт и обстановку в Ливии, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."В ходе встреч отдельно обсуждались вопросы региональной безопасности, в частности, ситуация в Сирии и борьба с террористическими группировками, палестино-израильский конфликт и обстановка в Ливии. Были также детально обсуждены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб России и ОАЭ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241028/lavrov-1980502275.html
оаэ
ближний восток
сирия
россия
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, ближний восток, сирия, россия, сергей шойгу, ливия
В мире, ОАЭ, Ближний Восток, Сирия, Россия, Сергей Шойгу, Ливия
Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ

Шойгу обсудил Сирию, Палестину, Израиль и Ливию с руководством ОАЭ

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ ситуацию в Сирии, борьбу с террористическими группировками, палестино-израильский конфликт и обстановку в Ливии, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"В ходе встреч отдельно обсуждались вопросы региональной безопасности, в частности, ситуация в Сирии и борьба с террористическими группировками, палестино-израильский конфликт и обстановка в Ливии. Были также детально обсуждены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб России и ОАЭ", - говорится в сообщении.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке
28 октября, 14:05
 
В миреОАЭБлижний ВостокСирияРоссияСергей ШойгуЛивия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала