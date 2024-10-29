https://ria.ru/20241029/shoygu-1980713856.html

Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ

Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ - РИА Новости, 29.10.2024

Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с руководством ОАЭ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ ситуацию в Сирии, борьбу с террористическими группировками,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:12

2024-10-29T15:12

2024-10-29T15:17

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АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ ситуацию в Сирии, борьбу с террористическими группировками, палестино-израильский конфликт и обстановку в Ливии, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."В ходе встреч отдельно обсуждались вопросы региональной безопасности, в частности, ситуация в Сирии и борьба с террористическими группировками, палестино-израильский конфликт и обстановка в Ливии. Были также детально обсуждены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб России и ОАЭ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/lavrov-1980502275.html

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в мире, оаэ, ближний восток, сирия, россия, сергей шойгу, ливия