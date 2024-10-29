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В библиотеке в Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена
В библиотеке в Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена - РИА Новости, 29.10.2024
В библиотеке в Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена
Неизвестный вальс композитора Фридерика Шопена обнаружили в научной библиотеке и музее Моргана в Манхэттене в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:09
2024-10-29T10:09
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Неизвестный вальс композитора Фридерика Шопена обнаружили в научной библиотеке и музее Моргана в Манхэттене в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудника библиотеки. Газета отмечает со ссылкой на сотрудника библиотеки Роберта Макклеллана, что в библиотеку вальс попал в 2019 году в рамках завещания от частного лица. Однако из-за пандемии коронавируса рукопись не была каталогизирована. По данным издания, вальс композитора относят к периоду между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было около 20 лет. "Хотя считается, что произведение (найденный вальс) завершено, оно короче других вальсов Шопена - всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки, включая три форте, обозначающее максимальную громкость, около начала", - говорится в публикации. По данным New York Times, сотрудники библиотеки провели анализ рукописи в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении, чтобы проверить наличие повреждений. Они определили, что произведение было написано на машинной бумаге с использованием галловых чернил, относящихся к 19 веку. Издание отмечает, что стиль вальса соответствовал стилю произведений Шопена начала 1830-х годов. "Бумага и чернила соответствуют тем, что использовал Шопен в то время. Почерк соответствует почерку композитора", - добавил изданию Макклеллан. -0-
https://ria.ru/20240919/motsart-1973731254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
манхэттен, сша, нью-йорк (город), культура, в мире
Культура, Манхэттен, США, Нью-Йорк (город), Культура, В мире
В библиотеке в Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена
В научной библиотеке и музее Моргана нашли неизвестный вальс Фридерика Шопена
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Неизвестный вальс композитора Фридерика Шопена обнаружили в научной библиотеке и музее Моргана в Манхэттене в США, сообщает газета New York Times
со ссылкой на сотрудника библиотеки.
Газета отмечает со ссылкой на сотрудника библиотеки Роберта Макклеллана, что в библиотеку вальс попал в 2019 году в рамках завещания от частного лица. Однако из-за пандемии коронавируса рукопись не была каталогизирована. По данным издания, вальс композитора относят к периоду между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было около 20 лет.
"Хотя считается, что произведение (найденный вальс) завершено, оно короче других вальсов Шопена - всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки, включая три форте, обозначающее максимальную громкость, около начала", - говорится в публикации.
По данным New York Times, сотрудники библиотеки провели анализ рукописи в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении, чтобы проверить наличие повреждений. Они определили, что произведение было написано на машинной бумаге с использованием галловых чернил, относящихся к 19 веку. Издание отмечает, что стиль вальса соответствовал стилю произведений Шопена начала 1830-х годов.
"Бумага и чернила соответствуют тем, что использовал Шопен в то время. Почерк соответствует почерку композитора", - добавил изданию Макклеллан. -0-