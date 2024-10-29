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Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в Германии - РИА Новости, 29.10.2024
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23:02 29.10.2024 (обновлено: 23:03 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/sholts-1980805534.html
Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в Германии
Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в Германии - РИА Новости, 29.10.2024
Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц провёл во вторник закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов, открыв тем самым серию... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:02
2024-10-29T23:03
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провёл во вторник закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов, открыв тем самым серию консультаций по поводу экономического кризиса в стране, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Сегодня, во вторник, федеральный канцлер Олаф Шольц встретился с отобранными участниками для доверительного обмена мнениями о промышленной политике Германии. Представители профсоюзов, промышленных ассоциаций и компаний затронутых отраслей три часа разговаривали с федеральным канцлером в Берлине", - сообщил Хебештрайт. По его словам, это стало началом процесса обсуждения способов обеспечения стимулов экономического роста, сохранения рабочих мест в промышленности и укрепления Германии как промышленного государства. "Участники договорились сохранить конфиденциальность раунда переговоров. Обмен мнениями должен продолжиться 15 ноября", - добавил Хебештрайт. "Германия - сильная страна, которая в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами. Теперь речь идет о совместном решении этой проблемы и укреплении промышленности страны с помощью пакта для отрасли, который включает очень конкретные меры", - приводятся слова, сказанные Шольцем в ходе переговоров. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%, в этом ожидается падение еще на 0,2%.
https://ria.ru/20241029/germaniya-1980786401.html
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германия, россия, олаф шольц, в мире
Германия, Россия, Олаф Шольц, В мире
Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в Германии

Канцлер Шольц провел закрытое совещание по экономическому кризису в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провёл во вторник закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов, открыв тем самым серию консультаций по поводу экономического кризиса в стране, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Сегодня, во вторник, федеральный канцлер Олаф Шольц встретился с отобранными участниками для доверительного обмена мнениями о промышленной политике Германии. Представители профсоюзов, промышленных ассоциаций и компаний затронутых отраслей три часа разговаривали с федеральным канцлером в Берлине", - сообщил Хебештрайт.
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По его словам, это стало началом процесса обсуждения способов обеспечения стимулов экономического роста, сохранения рабочих мест в промышленности и укрепления Германии как промышленного государства.
"Участники договорились сохранить конфиденциальность раунда переговоров. Обмен мнениями должен продолжиться 15 ноября", - добавил Хебештрайт.
"Германия - сильная страна, которая в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами. Теперь речь идет о совместном решении этой проблемы и укреплении промышленности страны с помощью пакта для отрасли, который включает очень конкретные меры", - приводятся слова, сказанные Шольцем в ходе переговоров.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%, в этом ожидается падение еще на 0,2%.
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