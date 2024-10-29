https://ria.ru/20241029/shkolniki-1980785413.html

Более 30 тыс школьников в Татарстане обучились основам предпринимательства

Более 30 тыс школьников в Татарстане обучились основам предпринимательства - РИА Новости, 29.10.2024

Более 30 тыс школьников в Татарстане обучились основам предпринимательства

Более 30 тысяч школьников в Татарстане прошли обучение основам предпринимательства за три года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", только РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:30

2024-10-29T19:30

2024-10-29T19:30

республика татарстан

общество

москва

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Более 30 тысяч школьников в Татарстане прошли обучение основам предпринимательства за три года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", только в этом году в нем приняли участие свыше 11 тысяч учеников, сообщает минэкономики республики. "В Татарстане завершился первый этап проекта "Школьный бизнес-старт" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". В этом году в первом этапе, прошедшем в формате деловой игры, приняли участие более 11 тысяч школьников из городов и районов республики", - говорится в сообщении. Проект "Школьный бизнес-старт", организаторами которого являются региональные министерства экономики, образования и науки и центр "Мой бизнес" Фонда поддержки предпринимательства Татарстана, реализуется в республике третий год. "За это время он доказал свою востребованность и актуальность. Благодаря ему наши дети имеют уникальную возможность бесплатно пройти обучение основам предпринимательства, повысить свою финансовую грамотность, понять, как и с чего начать свой бизнес. По итогам трех лет в процесс обучения уже вовлечены более 30 тысяч школьников из крупных и малых городов и сел республики", - сказала первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова, слова которой приводятся в сообщении. В рамках первого этапа проекта учащиеся средних классов изучали основы предпринимательства по специально разработанной программе, выполняли такие задания, как составление портрета предпринимателя, основные экономические понятия, тестирование, а также презентация индивидуальных бизнес-проектов. Следующим этапом проекта "Школьный бизнес-старт" станут командные практические семинары, предполагающие более углубленное изучение предпринимательской деятельности. Заниматься с детьми будут действующие предприниматели республики. По завершении второго этапа участники представят бизнес-проекты, разработанные в команде. В конце года участников ждет ставшая традиционной благотворительная школьная ярмарка, где юные предприниматели смогут представить свою продукцию и услуги. В 2025 году проект "Школьный бизнес-старт" будет продолжен в формате чемпионата бизнес-кейсов. Финальный слет школьных бизнес-компаний планируется провести весной 2025 года. Итогом обучения станет награждение команд-победителей, главная награда - поездка в Москву.

москва

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, республика татарстан (татарстан)