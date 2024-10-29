Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 29.10.2024 (обновлено: 06:02 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/shabutdinov-1980611556.html
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай - РИА Новости, 29.10.2024
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай
Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:40
2024-10-29T06:02
дубай
россия
происшествия
аяз шабутдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в международный розыск, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.&quot;Семнадцатого октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом &quot;Москва – Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)&quot;, — сказано в документе.Ранее суд заочно выдал санкцию на арест Алексеева, он объявлен в международный розыск. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
https://ria.ru/20241018/bloger-1978838786.html
дубай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, россия, происшествия, аяз шабутдинов
Дубай, Россия, Происшествия, Аяз Шабутдинов
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай

Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова Алексеев скрывается в Дубае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в международный розыск, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Семнадцатого октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом "Москва – Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)", — сказано в документе.

Ранее суд заочно выдал санкцию на арест Алексеева, он объявлен в международный розыск.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Блогер Амиран Сардаров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Худшее решение". Блогер пожалел, что уехал из России
18 октября, 22:03
 
ДубайРоссияПроисшествияАяз Шабутдинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала