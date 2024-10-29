https://ria.ru/20241029/shabutdinov-1980611556.html

Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай

Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай - РИА Новости, 29.10.2024

Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай

Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T02:40

2024-10-29T02:40

2024-10-29T06:02

дубай

россия

происшествия

аяз шабутдинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в международный розыск, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости."Семнадцатого октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом "Москва – Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)", — сказано в документе.Ранее суд заочно выдал санкцию на арест Алексеева, он объявлен в международный розыск. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.

https://ria.ru/20241018/bloger-1978838786.html

дубай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дубай, россия, происшествия, аяз шабутдинов