https://ria.ru/20241029/shabutdinov-1980611556.html
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай - РИА Новости, 29.10.2024
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай
Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:40
2024-10-29T02:40
2024-10-29T06:02
дубай
россия
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аяз шабутдинов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в международный розыск, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости."Семнадцатого октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом "Москва – Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)", — сказано в документе.Ранее суд заочно выдал санкцию на арест Алексеева, он объявлен в международный розыск. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
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дубай, россия, происшествия, аяз шабутдинов
Дубай, Россия, Происшествия, Аяз Шабутдинов
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова сбежал из России в Дубай
Предполагаемый сообщник блогера Шабутдинова Алексеев скрывается в Дубае
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого следствие считает соучастником блогера Аяза Шабутдинова, улетел в Дубай и объявлен в международный розыск, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Семнадцатого октября 2023 года он покинул территорию Российской Федерации авиарейсом "Москва – Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)", — сказано в документе.
Ранее суд заочно выдал санкцию на арест Алексеева, он объявлен в международный розыск.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.