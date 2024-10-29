https://ria.ru/20241029/selidovo-1980743206.html

Минобороны показало кадры водружения триколора в освобожденном Селидово

Минобороны показало кадры водружения триколора в освобожденном Селидово - РИА Новости, 29.10.2024

Минобороны показало кадры водружения триколора в освобожденном Селидово

Минобороны РФ показало видео, как российские военные водружают российский флаг на высотных и административных зданиях города Селидово в ДНР. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:42

2024-10-29T16:42

2024-10-29T16:47

специальная военная операция на украине

селидово

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео, как российские военные водружают российский флаг на высотных и административных зданиях города Селидово в ДНР.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.На кадрах видно, как российские военные на крыше высотного здания снимают флаг Украины и устанавливают российский триколор.На другом фрагменте видео военнослужащие ВС РФ устанавливают копию Знамени Победы."Подняли пацаны флаг Победы. Победа за нами. Русские идут, город Селидово наш", - говорит за кадром автор видео.

https://ria.ru/20241029/selidovo-1980738472.html

селидово

россия

донецкая народная республика

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Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов. 2024-10-29T16:42 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

селидово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)