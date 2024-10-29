https://ria.ru/20241029/selidovo-1980743206.html
Минобороны показало кадры водружения триколора в освобожденном Селидово
Минобороны показало кадры водружения триколора в освобожденном Селидово - РИА Новости, 29.10.2024
Минобороны показало кадры водружения триколора в освобожденном Селидово
Минобороны РФ показало видео, как российские военные водружают российский флаг на высотных и административных зданиях города Селидово в ДНР. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:42
2024-10-29T16:42
2024-10-29T16:47
специальная военная операция на украине
селидово
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео, как российские военные водружают российский флаг на высотных и административных зданиях города Селидово в ДНР.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября.На кадрах видно, как российские военные на крыше высотного здания снимают флаг Украины и устанавливают российский триколор.На другом фрагменте видео военнослужащие ВС РФ устанавливают копию Знамени Победы."Подняли пацаны флаг Победы. Победа за нами. Русские идут, город Селидово наш", - говорит за кадром автор видео.
https://ria.ru/20241029/selidovo-1980738472.html
селидово
россия
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РИА Новости
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Военные водружают российский триколор на административных зданиях в Селидово
Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов.
2024-10-29T16:42
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РИА Новости
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РИА Новости
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селидово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры водружения триколора в освобожденном Селидово
Минобороны показало как, ВС России водрузили флаг России в Селидово