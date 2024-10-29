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Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 29.10.2024 (обновлено: 16:37 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/selidovo-1980738472.html
Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово
Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово - РИА Новости, 29.10.2024
Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Селидово в ДНР,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:28
2024-10-29T16:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
селидово
авдеевка
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Селидово в ДНР, сообщили в министерстве.Министр обороны направил поздравление командованию и личному составу 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады."За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", - сказано в телеграмме главы МО.Белоусов направил также поздравление командованию и личному составу 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады и 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября.
https://ria.ru/20241029/selidovo-1980686886.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, селидово, авдеевка, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Селидово, Авдеевка, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово

Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово в ДНР

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Селидово в ДНР, сообщили в министерстве.
Министр обороны направил поздравление командованию и личному составу 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
"За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", - сказано в телеграмме главы МО.
Белоусов направил также поздравление командованию и личному составу 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады и 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября.
Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСелидовоАвдеевкаАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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