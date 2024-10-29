https://ria.ru/20241029/selidovo-1980738472.html

Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово

Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово - РИА Новости, 29.10.2024

Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Селидово в ДНР,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:28

2024-10-29T16:28

2024-10-29T16:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

селидово

авдеевка

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Селидово в ДНР, сообщили в министерстве.Министр обороны направил поздравление командованию и личному составу 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады."За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", - сказано в телеграмме главы МО.Белоусов направил также поздравление командованию и личному составу 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады и 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября.

https://ria.ru/20241029/selidovo-1980686886.html

донецкая народная республика

селидово

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, селидово, авдеевка, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия