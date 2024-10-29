https://ria.ru/20241029/selidovo-1980686886.html

Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово

Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово - РИА Новости, 29.10.2024

Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово

Первые кадры передвижения пехоты по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:39

2024-10-29T13:39

2024-10-29T13:43

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Первые кадры передвижения пехоты по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости.На видеозаписи российские военные небольшими группами передвигаются по улицам Селидово. Заметно, что большое количество жилых домов в городе уцелело.По данным Минобороны, город освободили в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

селидово

донецкая народная республика

россия

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2024

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Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны, появились в распоряжении РИА Новости. 2024-10-29T13:39 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)