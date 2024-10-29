https://ria.ru/20241029/selidovo-1980686886.html
Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово
Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово - РИА Новости, 29.10.2024
Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово
Первые кадры передвижения пехоты по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:39
2024-10-29T13:39
2024-10-29T13:43
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Первые кадры передвижения пехоты по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны РФ, появились в распоряжении РИА Новости.На видеозаписи российские военные небольшими группами передвигаются по улицам Селидово. Заметно, что большое количество жилых домов в городе уцелело.По данным Минобороны, город освободили в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
селидово
донецкая народная республика
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Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР
Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны, появились в распоряжении РИА Новости.
2024-10-29T13:39
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PT0M31S
РИА Новости
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селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились кадры передвижения российских войск по освобожденному Селидово
Минобороны показало кадры передвижения войск по взятому под контроль Селидово