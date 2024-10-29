Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР
Минобороны: ВС России освободили город Селидово в ДНР
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила город Селидово в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила город Селидово в ДНР
Селидово — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.
Российские войска сначала практически взяли этот 24-тысячный город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.
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Ранее во вторник стало известно, что армия освободила еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
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