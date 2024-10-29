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Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024
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13:04 29.10.2024 (обновлено: 14:01 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/selidovo-1980679143.html
Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР
Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024
Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР
Российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:04
2024-10-29T14:01
россия
селидово
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск &quot;Центр&quot; полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Российские войска сначала практически взяли этот 24-тысячный город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.Ранее во вторник стало известно, что армия освободила еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.Ключевой для Киева город в этой части ДНР — Покровск (Красноармейск). Это важный логистический узел, через который проходит снабжение войск со стороны Запорожья.
https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html
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россия
селидово
донецкая народная республика
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РИА Новости
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Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР
Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны, появились в распоряжении РИА Новости.
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россия, селидово, донецкая народная республика
Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР

Минобороны: ВС России освободили город Селидово в ДНР

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила город Селидово в ДНР
Группировка войск Центр освободила город Селидово в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила город Селидово в ДНР

Селидово — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.

Российские войска сначала практически взяли этот 24-тысячный город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.
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25 октября, 08:00
Ранее во вторник стало известно, что армия освободила еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
Ключевой для Киева город в этой части ДНР — Покровск (Красноармейск). Это важный логистический узел, через который проходит снабжение войск со стороны Запорожья.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСелидовоДонецкая Народная Республика
 
 
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