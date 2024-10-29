https://ria.ru/20241029/selidovo-1980679143.html

Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР

Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024

Российские войска освободили стратегически важный город Селидово в ДНР

Российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:04

2024-10-29T13:04

2024-10-29T14:01

россия

селидово

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль город Селидово в ДНР, сообщило Минобороны."В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.Российские войска сначала практически взяли этот 24-тысячный город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.Ранее во вторник стало известно, что армия освободила еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.Ключевой для Киева город в этой части ДНР — Покровск (Красноармейск). Это важный логистический узел, через который проходит снабжение войск со стороны Запорожья.

https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

селидово

донецкая народная республика

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Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР Первые кадры передвижения войск по городу Селидово в ДНР, о взятии под контроль которого сообщило Минобороны, появились в распоряжении РИА Новости. 2024-10-29T13:04 true PT0M31S

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россия, селидово, донецкая народная республика