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"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет - РИА Новости, 29.10.2024
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07:38 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/sberinvestitsii-1980624865.html
"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет
"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет - РИА Новости, 29.10.2024
"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет
"Сберинвестиции" дали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые теперь смогут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:38
2024-10-29T07:38
сбербанк россии
сбер
экономика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Сберинвестиции" дали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые теперь смогут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно совершать сделки, при этом им будут недоступны активы с высоким риском, а на счете будет установлен лимит в 25 тысяч рублей в год, говорится в пресс-релизе брокера. "Подростки с 14 лет теперь могут открыть брокерский счет в "Сберинвестициях" и самостоятельно совершать сделки. Получить первый опыт инвестирования они смогут при условии, что родители дали на это согласие. Весь процесс займет всего несколько минут", - говорится в сообщении. "Делая первые шаги на фондовом рынке, молодые инвесторы научатся грамотно распоряжаться деньгами. При этом подростки не смогут купить активы с высоким риском, например деривативы или высокорисковые облигации. Торговать в долг на таком брокерском счете у них не получится. Также на счете установлен лимит по сумме - пополнить его можно только на 25 000 рублей в год", - отмечается в релизе. Брокерский счет подростки могут открыть в приложении "Сберинвестиций" при условии одобрения со стороны родителя в банковском приложении Сбербанка, уточняется в пресс-релизе. "Если взрослый даст согласие, юный инвестор получит доступ к торговле на бирже. Открыть счет пока можно только в приложении "Сберинвестиции" на Android, однако пользоваться уже открытым счетом можно и в приложении на iOS. Пройти все шаги удобно дистанционно при условии, что между родителем и ребенком установлена связь в приложении "Сбера" (если пока такой связи нет, установить ее можно в любом офисе банка)", - добавляется в пресс-релизе.
https://realty.ria.ru/20241011/sberbank-1977552608.html
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сбербанк россии, сбер, экономика
Сбербанк России, Сбер, Экономика
"Сберинвестиции" дали доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет

"Сберинвестиции": открыть брокерский счет теперь смогут подростки от 14 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Сберинвестиции" дали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые теперь смогут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно совершать сделки, при этом им будут недоступны активы с высоким риском, а на счете будет установлен лимит в 25 тысяч рублей в год, говорится в пресс-релизе брокера.
«
"Подростки с 14 лет теперь могут открыть брокерский счет в "Сберинвестициях" и самостоятельно совершать сделки. Получить первый опыт инвестирования они смогут при условии, что родители дали на это согласие. Весь процесс займет всего несколько минут", - говорится в сообщении.
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"Делая первые шаги на фондовом рынке, молодые инвесторы научатся грамотно распоряжаться деньгами. При этом подростки не смогут купить активы с высоким риском, например деривативы или высокорисковые облигации. Торговать в долг на таком брокерском счете у них не получится. Также на счете установлен лимит по сумме - пополнить его можно только на 25 000 рублей в год", - отмечается в релизе.
Брокерский счет подростки могут открыть в приложении "Сберинвестиций" при условии одобрения со стороны родителя в банковском приложении Сбербанка, уточняется в пресс-релизе.
"Если взрослый даст согласие, юный инвестор получит доступ к торговле на бирже. Открыть счет пока можно только в приложении "Сберинвестиции" на Android, однако пользоваться уже открытым счетом можно и в приложении на iOS. Пройти все шаги удобно дистанционно при условии, что между родителем и ребенком установлена связь в приложении "Сбера" (если пока такой связи нет, установить ее можно в любом офисе банка)", - добавляется в пресс-релизе.
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