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Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты - РИА Новости, 29.10.2024
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18:41 29.10.2024 (обновлено: 18:57 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/saakashvili-1980777479.html
Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты
Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты - РИА Новости, 29.10.2024
Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", призывает оппозиционеров и своих... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:41
2024-10-29T18:57
в мире
грузия
россия
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", призывает оппозиционеров и своих сторонников начать массовые уличные протесты. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78% голосов. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Часть из них сообщили, что отказываются работать в парламенте. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны. "Недостаточно надеяться на зарубежную реакцию, потому что зарубежные страны тоже смотрят на наши доказательства, но в первую очередь на активность на улице. В конечном итоге все должно решаться на улицах Грузии... Самый эффективный способ дискредитировать выборы — это постоянные массовые протесты против доказательств. Теперь каждый час дорог! Любая потеря времени равна смерти!"- написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В конце июля Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после проведения осенних парламентских выборов. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки в тюрьме. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Второго августа Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Это означает, что, даже если президент Грузии помилует Саакашвили по другим делам, он не сможет выйти на свободу.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20240927/video-1974972385.html
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в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты

Саакашвили призвал оппозиционеров начать уличные протесты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", призывает оппозиционеров и своих сторонников начать массовые уличные протесты.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78% голосов. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Часть из них сообщили, что отказываются работать в парламенте. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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"Недостаточно надеяться на зарубежную реакцию, потому что зарубежные страны тоже смотрят на наши доказательства, но в первую очередь на активность на улице. В конечном итоге все должно решаться на улицах Грузии... Самый эффективный способ дискредитировать выборы — это постоянные массовые протесты против доказательств. Теперь каждый час дорог! Любая потеря времени равна смерти!"- написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В конце июля Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после проведения осенних парламентских выборов. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки в тюрьме.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Второго августа Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Это означает, что, даже если президент Грузии помилует Саакашвили по другим делам, он не сможет выйти на свободу.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Саакашвили начал подстрекать сторонников к протестам после итогов выборов
27 октября, 20:49
 
В миреГрузияРоссияМихаил СаакашвилиСаломе ЗурабишвилиИраклий ГарибашвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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