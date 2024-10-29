https://ria.ru/20241029/saakashvili-1980777479.html

Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты

Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты - РИА Новости, 29.10.2024

Саакашвили призвал оппозиционеров выходить на протесты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", призывает оппозиционеров и своих... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:41

2024-10-29T18:41

2024-10-29T18:57

в мире

грузия

россия

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150233/11/1502331165_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_5ac36e23db69e25d65aa42d23914256a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", призывает оппозиционеров и своих сторонников начать массовые уличные протесты. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78% голосов. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Часть из них сообщили, что отказываются работать в парламенте. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны. "Недостаточно надеяться на зарубежную реакцию, потому что зарубежные страны тоже смотрят на наши доказательства, но в первую очередь на активность на улице. В конечном итоге все должно решаться на улицах Грузии... Самый эффективный способ дискредитировать выборы — это постоянные массовые протесты против доказательств. Теперь каждый час дорог! Любая потеря времени равна смерти!"- написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В конце июля Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после проведения осенних парламентских выборов. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки в тюрьме. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Второго августа Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Это означает, что, даже если президент Грузии помилует Саакашвили по другим делам, он не сможет выйти на свободу.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240927/video-1974972385.html

https://ria.ru/20241027/saakashvili-1980401523.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили, парламентские выборы в грузии — 2024