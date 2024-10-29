РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву
РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву
Логотип РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки в почтовых вагонах из Уссурийска в Москву, сообщила железнодорожная компания.
Ранее почтовые отправления из Уссурийска доставляли автотранспортом во Владивосток, где их уже загружали в поезд. Это усложняло логистику и увеличивало сроки доставки.
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"Запустили с Почтой России услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву… Сервис по доставке крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами впервые организован со станции Уссурийск (Приморский край)... Технология экспресс-доставки значительно ускоряет обработку груза на "первой" и "последней миле", - говорится в сообщении РЖД.
Почтово-багажные поезда следуют со скоростью пассажирского поезда, а разгрузка и погрузка в крупных городах по пути движения происходит в течение нескольких часов. Это позволяет доставлять отправления из Уссурийска в Москву в максимально короткие сроки: не за 12 дней, как это было раньше, а за 9 дней.
"Сейчас отправки идут через день, а к концу года планируем выйти на ежедневный график и расширить географию", - добавляют РЖД.
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