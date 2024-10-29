Рейтинг@Mail.ru
РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/rzhd-1980654755.html
РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву
РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву - РИА Новости, 29.10.2024
РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву
РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки в почтовых вагонах из Уссурийска в Москву, сообщила железнодорожная компания. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:24
2024-10-29T11:24
технологии
уссурийск
москва
владивосток
ржд
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/09/1508700984_116:0:3757:2048_1920x0_80_0_0_05e6b8ed82e31f8678bc64fb63f34a1e.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки в почтовых вагонах из Уссурийска в Москву, сообщила железнодорожная компания. Ранее почтовые отправления из Уссурийска доставляли автотранспортом во Владивосток, где их уже загружали в поезд. Это усложняло логистику и увеличивало сроки доставки. "Запустили с Почтой России услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву… Сервис по доставке крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами впервые организован со станции Уссурийск (Приморский край)... Технология экспресс-доставки значительно ускоряет обработку груза на "первой" и "последней миле", - говорится в сообщении РЖД. Почтово-багажные поезда следуют со скоростью пассажирского поезда, а разгрузка и погрузка в крупных городах по пути движения происходит в течение нескольких часов. Это позволяет доставлять отправления из Уссурийска в Москву в максимально короткие сроки: не за 12 дней, как это было раньше, а за 9 дней. "Сейчас отправки идут через день, а к концу года планируем выйти на ежедневный график и расширить географию", - добавляют РЖД.
https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
уссурийск
москва
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/09/1508700984_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_91ff2abce62ca483ac2362049c38bbe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, уссурийск, москва, владивосток, ржд, почта россии
Технологии, Уссурийск, Москва, Владивосток, РЖД, Почта России
РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву

РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Логотип РЖД. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки в почтовых вагонах из Уссурийска в Москву, сообщила железнодорожная компания.
Ранее почтовые отправления из Уссурийска доставляли автотранспортом во Владивосток, где их уже загружали в поезд. Это усложняло логистику и увеличивало сроки доставки.
Машинист в кабине поезда - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
РЖД с ноября повысят зарплаты машинистов минимум на 15 процентов
18 октября, 06:07
"Запустили с Почтой России услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву… Сервис по доставке крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами впервые организован со станции Уссурийск (Приморский край)... Технология экспресс-доставки значительно ускоряет обработку груза на "первой" и "последней миле", - говорится в сообщении РЖД.
Почтово-багажные поезда следуют со скоростью пассажирского поезда, а разгрузка и погрузка в крупных городах по пути движения происходит в течение нескольких часов. Это позволяет доставлять отправления из Уссурийска в Москву в максимально короткие сроки: не за 12 дней, как это было раньше, а за 9 дней.
"Сейчас отправки идут через день, а к концу года планируем выйти на ежедневный график и расширить географию", - добавляют РЖД.
Первый в России беспилотный поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В России впервые запустили беспилотный поезд
28 августа, 13:07
 
ТехнологииУссурийскМоскваВладивостокРЖДПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала