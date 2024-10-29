https://ria.ru/20241029/rzhd-1980654755.html

РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву

РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву - РИА Новости, 29.10.2024

РЖД запустили услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву

РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки в почтовых вагонах из Уссурийска в Москву, сообщила железнодорожная компания. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:24

2024-10-29T11:24

2024-10-29T11:24

технологии

уссурийск

москва

владивосток

ржд

почта россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РЖД запустили с "Почтой России" услугу экспресс-доставки в почтовых вагонах из Уссурийска в Москву, сообщила железнодорожная компания. Ранее почтовые отправления из Уссурийска доставляли автотранспортом во Владивосток, где их уже загружали в поезд. Это усложняло логистику и увеличивало сроки доставки. "Запустили с Почтой России услугу экспресс-доставки из Уссурийска в Москву… Сервис по доставке крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами впервые организован со станции Уссурийск (Приморский край)... Технология экспресс-доставки значительно ускоряет обработку груза на "первой" и "последней миле", - говорится в сообщении РЖД. Почтово-багажные поезда следуют со скоростью пассажирского поезда, а разгрузка и погрузка в крупных городах по пути движения происходит в течение нескольких часов. Это позволяет доставлять отправления из Уссурийска в Москву в максимально короткие сроки: не за 12 дней, как это было раньше, а за 9 дней. "Сейчас отправки идут через день, а к концу года планируем выйти на ежедневный график и расширить географию", - добавляют РЖД.

https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

уссурийск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, уссурийск, москва, владивосток, ржд, почта россии