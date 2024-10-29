https://ria.ru/20241029/rri-1980709484.html

Румыния может принять закон, позволяющий сбивать БПЛА

Румыния может принять закон, позволяющий сбивать БПЛА - РИА Новости, 29.10.2024

Румыния может принять закон, позволяющий сбивать БПЛА

Румыния сможет сбивать беспилотные летательные аппараты, которые могут оказаться в ее воздушном пространстве, сообщает во вторник Radio Romania International... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:58

2024-10-29T14:58

2024-10-29T14:58

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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Румыния сможет сбивать беспилотные летательные аппараты, которые могут оказаться в ее воздушном пространстве, сообщает во вторник Radio Romania International (RRI), ссылаясь на законопроект, вынесенный на общественное обсуждение. Сейчас ПВО Румынии может сбивать дроны только в особых случаях, когда они представляли явную угрозу, например, при предполагаемой или ожидаемой намеренной атаке или при враждебных действиях против территории страны или НАТО. Ранее оборонное ведомство Румынии сообщило, что усилило наблюдение за воздушным пространством страны после обнаружения фрагментов дронов вблизи границы с Украиной. Румынское минобороны утверждало, что на территории страны были обнаружены обломки дронов, аналогичных тем, что якобы использует Россия. "На участке границы с Украиной в течение прошлого года неоднократно оказывались обломки дронов. Проект закона, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает конкретные условия для Румынии по контролю использования воздушного пространства как для пилотируемых, так и для беспилотных аппаратов. БПЛА, в основном дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или перехвачены в зависимости от уровня угрозы, при этом уничтожение рассматривается как крайняя мера. После утверждения правительством закон должен пройти окончательное одобрение в парламенте. На уровне Европейского союза продолжаются усилия по выработке единых подходов к беспилотным летательным аппаратам и мерам по снижению рисков", — сообщает RRI. Согласно законопроекту, в подобных операциях могут участвовать союзные системы, присутствующие в Румынии, при согласовании с договорами коллективной обороны в рамках НАТО и ЕС. Пресс-секретарь оборонного ведомства Румынии обороны Константин Спыну в сентябре заявил, что воздушное пространство страны в данный момент находится под надежной защитой, однако признал необходимость усовершенствования законодательства в этой сфере. Он отметил, что пакет законов о национальной безопасности будет утвержден правительством, а затем передан в парламент для принятия. Спыну пояснил, что действующее законодательство, разработанное в 2001 году, содержит четкие правила по введению пилотируемых летательных аппаратов, но для беспилотников позволяет принимать меры только при ожидаемой или предполагаемой намеренной атаке или враждебных действиях против территории Румынии или НАТО.

https://ria.ru/20240927/rumynija-1975014099.html

https://ria.ru/20241024/rumyniya-1979697057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, украина, россия, евросоюз, нато