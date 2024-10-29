https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html

Голикова рассказала о планах увеличить производство лекарств в России

Голикова рассказала о планах увеличить производство лекарств в России - РИА Новости, 29.10.2024

Голикова рассказала о планах увеличить производство лекарств в России

Планируется увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:55

2024-10-29T19:55

2024-10-29T20:04

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "(Дорожные карты по организации производства ранее импортируемых в Россию лекарственных препаратов - ред.) стали основой перечня той конечной продукции, которая будет создана в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья". В результате планируем увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, а медицинских изделий – до 40% в денежном выражении", - сказала Голикова во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение" По её данным, дорожные карты включают в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, востребованные системой здравоохранения и предназначенные в том числе для диагностики и терапии сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических, эндокринологических, инфекционных и других заболеваний. Они включают 186 лекарственных препаратов и 368 медицинских изделий. "Уже сейчас в натуральном выражении 63% всех отпускаемых лекарственных препаратов произведено в России. В рамках госазкупок такой процент еще выше – 82%. Для медицинских изделий это 30%", - уточнила Голикова.

https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

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общество, россия, татьяна голикова