https://ria.ru/20241029/rossija-1980788119.html
Голикова рассказала о планах увеличить производство лекарств в России
Голикова рассказала о планах увеличить производство лекарств в России - РИА Новости, 29.10.2024
Голикова рассказала о планах увеличить производство лекарств в России
Планируется увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:55
2024-10-29T19:55
2024-10-29T20:04
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "(Дорожные карты по организации производства ранее импортируемых в Россию лекарственных препаратов - ред.) стали основой перечня той конечной продукции, которая будет создана в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья". В результате планируем увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, а медицинских изделий – до 40% в денежном выражении", - сказала Голикова во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение" По её данным, дорожные карты включают в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, востребованные системой здравоохранения и предназначенные в том числе для диагностики и терапии сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических, эндокринологических, инфекционных и других заболеваний. Они включают 186 лекарственных препаратов и 368 медицинских изделий. "Уже сейчас в натуральном выражении 63% всех отпускаемых лекарственных препаратов произведено в России. В рамках госазкупок такой процент еще выше – 82%. Для медицинских изделий это 30%", - уточнила Голикова.
https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о планах увеличить производство лекарств в России
Голикова: планируется увеличить долю отечественного производства лекарств до 90%
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Планируется увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"(Дорожные карты по организации производства ранее импортируемых в Россию лекарственных препаратов - ред.) стали основой перечня той конечной продукции, которая будет создана в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья". В результате планируем увеличить долю отечественного производства лекарственных препаратов до 90% в натуральном выражении, а медицинских изделий – до 40% в денежном выражении", - сказала Голикова во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение"
По её данным, дорожные карты включают в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, востребованные системой здравоохранения и предназначенные в том числе для диагностики и терапии сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических, эндокринологических, инфекционных и других заболеваний. Они включают 186 лекарственных препаратов и 368 медицинских изделий.
"Уже сейчас в натуральном выражении 63% всех отпускаемых лекарственных препаратов произведено в России. В рамках госазкупок такой процент еще выше – 82%. Для медицинских изделий это 30%", - уточнила Голикова.