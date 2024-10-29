https://ria.ru/20241029/rosgvardiya-1980731393.html
Появились кадры уничтожения ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область
Появились кадры уничтожения ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область - РИА Новости, 29.10.2024
Появились кадры уничтожения ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область
Росгвардия в Telegram-канале показала видео с уничтожением диверсантов, пытавшихся прорваться в Брянскую область РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:00
2024-10-29T16:00
2024-10-29T16:52
специальная военная операция на украине
брянская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росгвардия в Telegram-канале показала видео с уничтожением диверсантов, пытавшихся прорваться в Брянскую область Как рассказали в Росгвардии, пешая ДРГ противника была обнаружена в Климовском районе при ведении воздушной разведки. Отмечается, что после нанесения огневого поражения группа боевиков ВСУ понесла потери и отступила вглубь своей территории. Подчеркивается, что позже операторы БПЛА Росгвардии обнаружили скопление живой силы в лесном массиве и ангаре на территории Черниговской области. Как добавили в службе, по ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Минобороны и FPV-дронами Росгвардии. В понедельник ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ.
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Уничтожение диверсантов, хотевших прорваться в Брянскую область
Уничтожение диверсантов, хотевших прорваться в Брянскую область
2024-10-29T16:00
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брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Появились кадры уничтожения ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область
Росгвардия опубликовала видео уничтожения диверсантов ВСУ в Брянской области