https://ria.ru/20241029/rosgvardiya-1980731393.html

Появились кадры уничтожения ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область

Появились кадры уничтожения ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область - РИА Новости, 29.10.2024

Появились кадры уничтожения ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область

Росгвардия в Telegram-канале показала видео с уничтожением диверсантов, пытавшихся прорваться в Брянскую область РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:00

2024-10-29T16:00

2024-10-29T16:52

специальная военная операция на украине

брянская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росгвардия в Telegram-канале показала видео с уничтожением диверсантов, пытавшихся прорваться в Брянскую область Как рассказали в Росгвардии, пешая ДРГ противника была обнаружена в Климовском районе при ведении воздушной разведки. Отмечается, что после нанесения огневого поражения группа боевиков ВСУ понесла потери и отступила вглубь своей территории. Подчеркивается, что позже операторы БПЛА Росгвардии обнаружили скопление живой силы в лесном массиве и ангаре на территории Черниговской области. Как добавили в службе, по ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Минобороны и FPV-дронами Росгвардии. В понедельник ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ.

https://ria.ru/20241029/fsb-1980656323.html

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Уничтожение диверсантов, хотевших прорваться в Брянскую область Уничтожение диверсантов, хотевших прорваться в Брянскую область 2024-10-29T16:00 true PT1M16S

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брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, происшествия