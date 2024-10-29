https://ria.ru/20241029/rosgvardiya-1980610224.html
Росгвардейцы с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз
Росгвардейцы с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз - РИА Новости, 29.10.2024
Росгвардейцы с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз
Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили чуть более 1 миллиона выездов по сигналу "Тревога", в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T01:31
2024-10-29T01:31
2024-10-29T01:31
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили чуть более 1 миллиона выездов по сигналу "Тревога", в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в отделения МВД РФ более 176 тысяч правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Двадцать девятого октября исполняется 72 года со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. На данный момент под защитой Росгвардии находятся более 830 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, а также порядка 430 тысяч объектов различных форм собственности. "Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии являются основными силами, выполняющими задачи по… реагированию на сигналы "Тревога", поступающие с охраняемых объектов. С начала 2024 года они совершили более одного миллиона 40 тысяч выездов, в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в территориальные подразделения МВД России более 176 тысяч человек за различные правонарушения и около 4,5 тысячи граждан, находящихся в розыске", - говорится в сообщении. В 2024 году Росгвардейцы пресекли свыше 84 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, на объектах и в местах проживания граждан. Директор Росгвардии генерал армии Владимир Золотов, поздравляя бойцов с годовщиной, отметил их самоотверженность долгу в зоне СВО. "Поздравляю личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником – днем создания подразделений вневедомственной охраны!.. Особо хочется отметить достойное и самоотверженное исполнение долга сотрудниками вневедомственной охраны на территории новых субъектов Российской Федерации и в районах непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции" - сказал Золотов.
https://ria.ru/20240929/boepripasy-1975359278.html
https://ria.ru/20240913/rosgvardiya-1972589529.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардейцы с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз
Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили более миллиона выездов по тревоге
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили чуть более 1 миллиона выездов по сигналу "Тревога", в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в отделения МВД РФ более 176 тысяч правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Двадцать девятого октября исполняется 72 года со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. На данный момент под защитой Росгвардии находятся более 830 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, а также порядка 430 тысяч объектов различных форм собственности.
"Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии являются основными силами, выполняющими задачи по… реагированию на сигналы "Тревога", поступающие с охраняемых объектов. С начала 2024 года они совершили более одного миллиона 40 тысяч выездов, в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в территориальные подразделения МВД России более 176 тысяч человек за различные правонарушения и около 4,5 тысячи граждан, находящихся в розыске", - говорится в сообщении.
В 2024 году Росгвардейцы пресекли свыше 84 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, на объектах и в местах проживания граждан.
Директор Росгвардии генерал армии Владимир Золотов, поздравляя бойцов с годовщиной, отметил их самоотверженность долгу в зоне СВО.
"Поздравляю личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником – днем создания подразделений вневедомственной охраны!.. Особо хочется отметить достойное и самоотверженное исполнение долга сотрудниками вневедомственной охраны на территории новых субъектов Российской Федерации и в районах непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции" - сказал Золотов.