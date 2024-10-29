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В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск - РИА Новости, 29.10.2024
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12:34 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/rheinmetall-1980670132.html
В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск
В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск - РИА Новости, 29.10.2024
В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск
Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:34
2024-10-29T12:34
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, да", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, можно ли считать завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall такой же военной целью для российской армии, как и любое другое оборонное предприятие на Украине. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. По словам главы концерна, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. Паппергер ранее заявлял газете Welt, что Украина продолжит вооружаться, наращивая запасы боеприпасов и техники, даже в случае мирного урегулирования конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241025/peskov-1980054830.html
https://ria.ru/20241026/medvedev-1980283731.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, welt
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Welt
В Кремле назвали завод Rheinmetall законной целью для российских войск

Песков: завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, да", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, можно ли считать завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall такой же военной целью для российской армии, как и любое другое оборонное предприятие на Украине.
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Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков
25 октября, 13:35
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. По словам главы концерна, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx.
Паппергер ранее заявлял газете Welt, что Украина продолжит вооружаться, наращивая запасы боеприпасов и техники, даже в случае мирного урегулирования конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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26 октября, 19:11
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОWelt
 
 
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