https://ria.ru/20241029/remont-1980746439.html

Кировчане получат около 4 млрд руб на ремонт школ и коммунальных объектов

Кировчане получат около 4 млрд руб на ремонт школ и коммунальных объектов - РИА Новости, 29.10.2024

Кировчане получат около 4 млрд руб на ремонт школ и коммунальных объектов

Кировской области будет выделено еще около 4 миллиардов рублей из федерального бюджета на ремонт школ и детсадов, а также коммунальной инфраструктуры, сообщил... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:53

2024-10-29T16:53

2024-10-29T16:53

кировская область

александр соколов

жкх

ремонт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Кировской области будет выделено еще около 4 миллиардов рублей из федерального бюджета на ремонт школ и детсадов, а также коммунальной инфраструктуры, сообщил глава региона Александр Соколов. "Кировская область получит из федерального бюджета дополнительные почти 4 миллиарда рублей на ремонт "инфраструктуры детства" и коммунальных объектов. На необходимость развития этих направлений неоднократно указывал президент России Владимир Путин. И федеральные власти активно помогают регионам в этом деле", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Он отметил, что выделение дополнительных средств обсудили на заседании правительства Кировской области. "Более 2 миллиардов рублей поступят в нашу область на капремонт 21 школы, 16 садиков и 4 учреждений среднего профобразования. Эти средства будут важным дополнением к региональному финансированию. Более 1,5 миллиарда рублей Кировская область получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Мы фактически обозначили выделение дополнительных 4 миллиардов рублей региону на плановый бюджетный период. Это, в том числе, и показатель хорошего взаимодействия с федеральными министерствами", - сообщил губернатор Кировской области. Он также заявил об активной работе с федеральными ведомствами по всем направлениям и продолжении переговоров с министрами правительства России "по многим позициям". "Уверен в финансовой поддержке и других важных вопросов развития региона", - подчеркнул Соколов.

https://ria.ru/20240920/kirov-1973927958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр соколов, жкх, ремонт