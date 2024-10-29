https://ria.ru/20241029/raketa-1980756729.html
В курском приграничье сбили украинскую ракету
В курском приграничье сбили украинскую ракету - РИА Новости, 29.10.2024
В курском приграничье сбили украинскую ракету
Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:25
2024-10-29T17:25
2024-10-29T17:29
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.В 13.36 мск в регионе была объявлена ракетная опасность."Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю бойцов ПВО. Пока ракетная опасность сохраняется", - написал он.
https://ria.ru/20241029/marchenko-1980636421.html
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алексей смирнов (политик) , россия
Алексей Смирнов (политик) , Россия
В курском приграничье сбили украинскую ракету
Смирнов: ПВО сбила ракету ВСУ в приграничье Курской области