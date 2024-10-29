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В курском приграничье сбили украинскую ракету - РИА Новости, 29.10.2024
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17:25 29.10.2024 (обновлено: 17:29 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/raketa-1980756729.html
В курском приграничье сбили украинскую ракету
В курском приграничье сбили украинскую ракету - РИА Новости, 29.10.2024
В курском приграничье сбили украинскую ракету
Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:25
2024-10-29T17:29
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.В 13.36 мск в регионе была объявлена ракетная опасность."Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю бойцов ПВО. Пока ракетная опасность сохраняется", - написал он.
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алексей смирнов (политик) , россия
Алексей Смирнов (политик) , Россия
В курском приграничье сбили украинскую ракету

Смирнов: ПВО сбила ракету ВСУ в приграничье Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.
В 13.36 мск в регионе была объявлена ракетная опасность.
"Украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю бойцов ПВО. Пока ракетная опасность сохраняется", - написал он.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Генерал ВСУ заявил, что не понимает цели вторжения в Курскую область
Вчера, 09:51
 
Алексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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