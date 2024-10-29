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Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции - РИА Новости, 29.10.2024
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16:34 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/rada-1980739804.html
Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции
Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции - РИА Новости, 29.10.2024
Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции
Парламент Украины принял во вторник в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:34
2024-10-29T16:34
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял во вторник в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты штрафа уменьшить срок заключения обвиняемому в коррупции, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции был принят Радой в первом чтении 9 октября. "Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием… За – 263. Суть проекта: вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет. При этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно крупный штраф", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что в качестве дополнительного наказания при заключении сделки со следствием будет применяться конфискация имущества в случае освобождения подозреваемого в коррупции от отбывания наказания с испытательным сроком. Железняк 23 октября заявлял, что Украина может не получить четыре миллиарда евро от ЕС до конца года, если не примет до конца октября законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции.
https://ria.ru/20241029/rada-1980695380.html
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украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Евросоюз, В мире
Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции

Рада приняла законопроект о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял во вторник в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты штрафа уменьшить срок заключения обвиняемому в коррупции, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции был принят Радой в первом чтении 9 октября.
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"Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием… За – 263. Суть проекта: вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет. При этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно крупный штраф", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что в качестве дополнительного наказания при заключении сделки со следствием будет применяться конфискация имущества в случае освобождения подозреваемого в коррупции от отбывания наказания с испытательным сроком.
Железняк 23 октября заявлял, что Украина может не получить четыре миллиарда евро от ЕС до конца года, если не примет до конца октября законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции.
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