Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции
Рада приняла законопроект о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял во вторник в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты штрафа уменьшить срок заключения обвиняемому в коррупции, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции был принят Радой в первом чтении 9 октября.
Рада продлила военное положение на Украине
Вчера, 14:09
"Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием… За – 263. Суть проекта: вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет. При этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно крупный штраф", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что в качестве дополнительного наказания при заключении сделки со следствием будет применяться конфискация имущества в случае освобождения подозреваемого в коррупции от отбывания наказания с испытательным сроком.
Железняк 23 октября заявлял, что Украина может не получить четыре миллиарда евро от ЕС до конца года, если не примет до конца октября законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции.
Рада поддержала проект об "историческом" увеличении налогов
10 октября, 11:21