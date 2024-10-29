https://ria.ru/20241029/rada-1980739804.html

Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции

Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции - РИА Новости, 29.10.2024

Рада приняла закон о сокращении срока заключения обвиняемым в коррупции

Парламент Украины принял во вторник в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:34

2024-10-29T16:34

2024-10-29T16:34

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял во вторник в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты штрафа уменьшить срок заключения обвиняемому в коррупции, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции был принят Радой в первом чтении 9 октября. "Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием… За – 263. Суть проекта: вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет. При этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно крупный штраф", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что в качестве дополнительного наказания при заключении сделки со следствием будет применяться конфискация имущества в случае освобождения подозреваемого в коррупции от отбывания наказания с испытательным сроком. Железняк 23 октября заявлял, что Украина может не получить четыре миллиарда евро от ЕС до конца года, если не примет до конца октября законопроект об усовершенствовании регулирования соглашений о признании вины в коррупции.

https://ria.ru/20241029/rada-1980695380.html

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украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, евросоюз, в мире