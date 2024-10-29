https://ria.ru/20241029/rabotino-1980621289.html

ВС России прорвали оборону ВСУ севернее Работино, сообщил Рогов

ВС России прорвали оборону ВСУ севернее Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 29.10.2024

ВС России прорвали оборону ВСУ севернее Работино, сообщил Рогов

Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:08

2024-10-29T06:08

2024-10-29T06:08

специальная военная операция на украине

работино

владимир рогов

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Активизировался участок фронта севернее Работино. На протяжении последних суток развивается атака наших войск. Началась она по флангам, а затем усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 километров. То есть освобождена территория до 10 квадратных километров", - сказал Рогов агентству. По его словам, продвижение украинских войск на этом участке за всё время прошлогоднего "контрнаступления" сведено на ноль, а многотысячные потери ВСУ оказались напрасны. "На сегодня все отбито и освобождено. Инициатива находится в руках русской армии. Наши войска постепенно продвигаются в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.

https://ria.ru/20241029/t-72bz-1980618365.html

https://ria.ru/20241029/plennye-1980616985.html

работино

россия

запорожская область

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работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, запорожская область